'Hij liegt in de media en tegen de raad', wethouder ligt onder vuur

Wethouder Arjan Klein liegt in de media en in een brief aan de gemeenteraad. Dat stelt de Vestingraad van Elburg vandaag in een brief aan het college. Tot nu toe ontkende Klein dat tijdens een vergadering met de Vestingraad gezegd zou zijn dat 'de coalitie wel klaar is met de Vesting'. Die ontkenning is de Vestingraad, waarvan de leden inmiddels boos zijn opgestapt, een doorn in het oog.

De Vestingraad is een onafhankelijke adviesraad, waarin alle betrokken partijen van de Elburgse historische Vesting vertegenwoordigd zijn. Bewoners, ondernemers, musea en andere partijen hebben de afgelopen jaren onder meer samen een plan ontwikkeld om de Vesting aantrekkelijker te maken voor toeristen en bewoners. Met veel moeite kwamen zijn tot een unaniem voorstel, waarover op 27 mei met de wethouder en ambtenaren werd vergaderd.

'Klaar met de Vesting'

Tijdens die vergadering maakte wethouder Klein duidelijk dat de plannen te duur waren voor het college. Waar 1,8 miljoen euro nodig is voor alle plannen, was het college op dat moment bereid 800.000 euro te investeren in de Vesting. Voor de Vestingraad was dat niet genoeg. Tijdens het gesprek dat daarop volgde, gaf een ambtenaar aan dat 'de coalitie wel klaar is met de Vesting'.

Deze uitspraak leidde tot veel woede bij de leden van de Vestingraad. Een van hen, Robert Jansen, gaf onmiddellijk aan dat hij dan per direct opstapte uit de Vestingraad. 'Hij herhaalde dit later tijdens de vergadering', schrijft de Vestingraad nu in een brief aan het college. Uiteindelijk legden negen van de tien leden van de Vestingraad hun functie neer.

Niet met modder gooien

De uitspraak van de ambtenaar lekte uit, en kwam op sociale media terecht. De Vestingraad koos er tot nu toe voor niet in te gaan op de geruchten. 'Ik wil niet met modder gooien', zei voorzitter Hans Witteveen vorige week nog tegen Omroep Gelderland. 'Wat tijdens zo'n besloten vergadering wordt gezegd, moet besloten blijven.'

Toch reageerde de wethouder wel op de geruchten. Verschillende oppositiepartijen hadden gevraagd om verduidelijking, waarna hij ontkende dat zoiets gezegd was. Omroep Gelderland heeft nooit reactie gekregen op een vraag hierover, maar in andere media ontkende wethouder Klein ook expliciet dat dit gezegd was.

En dat is tegen het zere been van de Vestingraad. Maandagavond kwamen de oud-leden bij elkaar om een reactie op papier te zetten. 'Met uw raadsbrief en uw uitspraak in de media heeft u dit onderdeel gemaakt van het publieke debat', staat in de brief. En: 'Het is vreemd dat u zich dit niet herinnert, omdat u het beaamde', 'wij verklaren met deze brief dat uw zienswijze bezijden de waarheid is. Het doet ons denken aan het gezegde 'liegen dat het gedrukt staat'.'

Extra debat

Woensdagavond houdt de gemeenteraad van Elburg een extra debat, om de werkwijze van de wethouder te bespreken. De uitspraken van de ambtenaar en de wethouder vallen in elk geval bij de oppositie verkeerd. Wethouder Klein wil voorafgaand aan die raadsvergadering niet reageren.