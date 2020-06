Er is geen keihard verband tussen bomen en verzakte woningen

Er is geen keihard verband aan te tonen tussen bomen die veel grondwater gebruiken en het verzakken van woningen in Zevenaar. Dat blijkt uit onderzoek dat de afgelopen tijd is uitgevoerd.

In 2018 werden er 200 meldingen gemaakt van verzakte woningen in Zevenaar. Inwoners wilden graag weten of het vele groen in de gemeente geen nadelige effecten heeft op de grondwaterstand. Omdat er geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar was heeft Zevenaar onderzoek laten uitvoeren.

'In Nederland is ontzettend weinig bekend over dit onderwerpen en daarom hebben de onderzoekers in Engeland gekeken naar de effecten', vertelt wethouder Nanne van Dellen. 'Er is naar verschillende aspecten gekeken en conclusie is dus dat er geen keihard verband wordt aangetoond, maar het is ook niet uit te sluiten.'

Bewoners huis zelf verantwoordelijk

Om nog meer te weten te komen over het effect van veel groen in de gemeente is aanvullend onderzoek nodig. 'Maar dat kost heel veel geld, duurt heel lang en is de vraag wat er uit gaat komen. Je stelt je dan als gemeente de vraag waar je rol als gemeente ophoudt.'

Inwoners die een huis hebben dat verzakt, moeten zelf een oplossing vinden. 'Dat kan zijn door het aanpassen van de fundering of door water in de bodem te infiltreren door onder andere ontkoppeling.'

Vervangen bomen

Wethouder Carla Koers vult aan: 'Er blijkt uit het onderzoek dat er wel verschil is in de wateropname van de verschillende soorten bomen. Daarom gaan we wel kijken of we bomen kunnen vervangen. Maar dan doen we op een natuurlijk moment.'

Daarnaast wil Zevenaar kijken of er meer wadi's kunnen worden aangelegd, wordt er gekeken of worteldoek kan worden toegepast en zijn er gesprekken met het waterschap om te kijken of de grondwaterstand op een gelijk niveau gehouden kan worden.

'De inwoners hadden misschien een andere conclusie gehoopt, maar ze moeten ook niet vergeten dat de woningen waarin ze wonen destijds goedkoop gebouwd zijn. Daarom hebben ze ook problemen. De huizen zijn destijds gebouwd voor een periode van 50 jaar en zo oud zijn ze nu', aldus Koers.

Bewoners teleurgesteld en bezorgd

'We schieten hier niets mee op', zegt Jaap Terpstra, één van de bewoners. 'Doen ze onderzoek in Engeland, wat kunnen wij daar nu mee? We willen dit opnieuw op de politieke agenda zetten. We willen dat er meer water het gebied in komt.'

De inwoners maken zich grote zorgen over de zomer die voor de deur staat. 'Mijn zoon is meteoroloog en die ziet met lede-ogen wat er met de klimaatverandering aan het gebeuren is. Het is nu al heel erg droog, laat staan wat de zomer gaat brengen.'

