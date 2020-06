Politie onderzoekt vondst 48 jerrycans met drugsafval in woonwijk

Waarschijnlijk gaat het om afval na de productie van cocaïne.

De politie heeft inmiddels twee mannen op scooters op de korrel, maar ze hoopt op meer informatie.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Het komt niet vaak voor dat drugsafval midden in een woonwijk wordt gedumpt. 'We houden er rekening mee dat de daders uit de buurt komen van waar de dumpingen waren. We doen een oproep aan het publiek om met ons mee te denken', zegt Marloes Ballast van de politie. 'De daders zijn dus op twee scooters heen en weer gereden om de vaten te dumpen.'

Op de vaten zijn sporen gevonden, die momenteel worden onderzocht. Ook is er al een buurtonderzoek geweest en kreeg de politie anonieme tips.

Ballast is zich ervan bewust dat mensen die meer weten huiverig kunnen zijn om naar de politie te stappen. ‘Daarvoor hebben we het Team Nationale Inlichtingen. Via dat team kun je vertrouwelijk met de politie praten. En natuurlijk bestaat ook Meld Misdaad Anoniem, waarbij we gegevens niet te weten komen.’

De politie zit klaar voor tips op 0800-6070. Meld Misdaad Anoniem is bereikbaar op 0800-7000. Het zaaknummer is 2020207556. Online kunnen tips worden doorgegeven via dit formulier op politie.nl.