Sipke Hubers verlaat SP Doetinchem en gaat op eigen titel door

'Ze stelden mij voor een onmogelijk keuze', zegt Hubers doelend op de ledenvergadering van de SP-afdeling waarin zijn zetel werd teruggevraagd. 'Op dit moment is mijn functie als raadslid mijn enige inkomen. Er moet ook gegeten worden en ik moet mijn vaste lasten betalen.'



Fractievoorzitter Hans Boerwinkel is teleurgesteld in het besluit van Hubers om op persoonlijke titel verder te gaan: 'Hij heeft een document ondertekend, waarmee hij instemt om zijn zetel terug te geven aan de partij als de ledenvergadering een dergelijk verzoek doet.'

'Onvoldoende uit de verf'

Volgens Boerwinkel is er geen verschil van inzicht over de koers van de SP. 'We zijn langdurig in gesprek geweest over zijn rol binnen de partij', zegt Boerwinkel. 'In de raad en fractie kwam hij, ondanks veelvuldig aangeboden ondersteuning, coaching en scholing, onvoldoende uit de verf. We denken dat zijn kwaliteiten beter in de afdeling tot zijn recht komen.'



Hubers zat twee jaar in de raad voor de SP. Het raadslid ziet voldoende mogelijkheden om als éénmansfractie verder te gaan. 'Ik zie meer in samenwerking met coalitiepartijen, dan enkel oppositie te voeren', zegt Hubers. 'Ik kreeg vaak geen voeten in de aarde en had het gevoel dat ik negatief tegenover andere raadsleden stond. Nu kan ik volop in overleg gaan en is er ruimte voor debat', aldus Hubers.

'Geschil dat er niet is'

'Het zal mij verbazen als hij nu ineens rigoureus anders gaat stemmen', zegt Boerwinkel. Volgens de fractievoorzitter zoekt Hubers naar een geschil dat er niet is. 'In de fractie kijken we altijd per onderwerp wat past binnen onze visie', zegt Boerwinkel. 'Waar we kunnen samenwerken met andere partijen doen we dat op sommige momenten ook.' Door het vertrek van Hubers moet de Doetinchemse SP-fractie nu met drie zetels verder.