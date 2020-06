Ex-Superboer (21) stopt als profvoetballer en wil trainer worden

'Er zijn mensen die het jammer vinden dat ik een stapje terug doe als voetballer', zegt Theunissen in reactie op zijn keuze. 'Dat begrijp ik, het is een lastige keuze, maar ik denk dat ik hier nog meer plezier uit ga halen.'

'Ik heb een ander plan'

De 21-jarige linksback, voormalig jeugdinternational van Nederland onder 17 jaar, stond in de belangstelling van Almere City en Go Ahead Eagles en sprak met NAC-trainer Peter Hyballa over een mogelijke overstap. 'Hele mooie clubs', vindt Theunissen, die niet in aanmerking kwam voor een nieuw contract in Eindhoven. 'Als ik honderd procent voor voetbal had willen gaan, hoefde ik niet lang na te denken, maar ik heb een ander plan voor ogen.'



Theunissen miste als actieve voetballer invulling in zijn leven. 'Dan lag ik ‘s avonds in bed en had ik behalve voetbal niks gedaan', zegt de Achterhoeker. 'Ik miste een uitdaging.'

Vanaf het nieuwe seizoen is de 21-jarige Theunissen assistent-trainer bij de Onder 10 van PSV. Ook start hij met de trainerscursus. 'Daarin moet ik mij ook gewoon bewijzen', zegt Theunissen, die vorig jaar al als trainer meeliep in de jeugd. 'Het zou mooi zijn om dan op termijn richting een oudere leeftijd te gaan.'

Van SDOUC naar de Herdgang

In 2014 stapte Theunissen, die zijn voetballoopbaan begon bij SDOUC, van De Graafschap over naar de topclub uit Eindhoven. In 2017 maakte hij voor Jong PSV zijn debuut in het betaald voetbal.

In totaal kwam hij 48 keer in actie voor de beloftenploeg van de Eindhovenaren, waaronder in een duel met zijn oude club op De Vijverberg.

