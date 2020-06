'Ik ben een jaar lang gehersenspoeld', hoofdverdachte in terreurzaak doorbreekt stilzwijgen

Hoofdverdachte Hardi N. in de Arnhemse terreurzaak heeft woensdagochtend het stilzwijgen doorbroken. 'Ze hebben mij een jaar lang gehersenspoeld en besmet met hun ideologie, ik was bang dat ze me iets aan zouden doen als ik zou stoppen', zo las de rechtbank voor uit zijn verklaringen.

Hardi N., die zich de afgelopen week op zijn zwijgrecht beriep, gaf woensdag in de rechtbank in Rotterdam een korte toelichting op gesprekken die hij had via Facebook. Veel van die gesprekken gingen over aanslagen plegen in het westen en de rechtvaardiging daarvan via de ideologie. 'Zo is dat zaadje bij mij geplant', zegt de hoofdverdachte.

Hij was naar eigen zeggen kwetsbaar omdat hij last had van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

De rechtbank in Rotterdam buigt zich vandaag over de vraag of de terreurgroep echt een aanslag wilde plegen, of dat de zes verdachten zijn uitgelokt. Het is de derde dag van de inhoudelijke behandeling in deze zaak.

De zaak is de grootste terrorismezaak in jaren. De verdachten zouden een terroristische aanslag op een festival in Nederland hebben voorbereid. De mannen werden in 2018 bij een grote politieactie opgepakt. De politie infiltreerde in de groep en leverde onklaar gemaakte wapens. Een vakantiehuisje in Weert waar vier verdachten de wapens in handen kregen hing vol met opnameapparatuur.

Bomvest en kalasjnikovs

Vrijdag werd tijdens de tweede zittingsdag beelden getoond van het vakantiehuisje in Weert. Daarop is te zien dat vier van de zes verdachten onder begeleiding van de infiltrant met kalasjnikovs en handvuurwapens oefenen. Ook is te zien dat een van de verdachten een bomvest aantrekt.

Nadat er zaken zijn gedaan in het huisje vertrekt de groep mannen in een busje. Even later worden ze klemgereden en aangehouden. Twee andere verdachten worden later aangehouden tijdens invallen in Arnhem, Huissen en Rotterdam.

Uitlokking

Hoofdverdachte Hardi N. en een andere verdachte beroepen zich op hun zwijgrecht. Ze doen dit uit onvrede over het feit dat de infiltrant niet gehoord mag worden in de rechtbank. Verzoeken daartoe zijn eerder afgewezen. Over een nieuw verzoek doet de rechtbank nog even geen uitspraak.

De andere verdachten ontkennen dat ze een aanslag wilden plegen. Twee van hen zeggen dat ze een wapen wilden kopen en een contactpersoon zochten om uit te reizen naar Syrië.

Voor de behandeling van de zaak zijn in totaal maar liefst elf zittingsdagen uitgetrokken. De verwachting is dat de officier van justitie op 19 juni met de strafeis komt.

