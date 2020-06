LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 15 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 15 juni

21:28 - Kan ik mijn mondkapje hergebruiken? Arts geeft antwoord op coronavragen

Het coronavirus is niet weg, maar langzaam pakken we het normale leven weer op. Kinderen mogen weer fulltime naar school, we kunnen naar een terras of naar een restaurant en straks ook weer op vakantie. Mits we ons aan een aantal regels houden. Hoe leef je die regels zo goed mogelijk na? Arts infectieziekten Ashis Brahma van de GGD Noord- en Oost-Gelderland gaf maandagavond antwoord op vragen die leven.

 

21:25 - Guy had corona: 'Wat ik en mijn vrouw hebben meegemaakt, gun je niemand'

Alleen al in het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen lopen op dit moment 74 onderzoeken naar corona. Om te zoeken naar een medicijn, patiënten beter te kunnen begeleiden of ze te helpen bij hun herstel. Onderzoek naar het vaccin zit daar niet bij. Té ingewikkeld, zegt de coördinator van de corona-onderzoeken in het Radboud. Maar er gebeuren wel andere spannende dingen.

 

17:00 - Vertrouwen in woningmarkt omgeslagen

Het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt is in mei omgeslagen. Dat meldt Vereniging Eigen Huis op basis haar Eigen Huis Marktindicator, die stevig daalde ten opzichte van maart. Volgens de belangenvereniging verwacht 1 op de 6 Nederlanders dat de huizenprijzen gaan dalen. Het is jaren geleden dat de stemming op de woningmarkt zo negatief was.

16:33 - Studenten mogen weer naar college

Vanochtend gingen na ruim drie maanden de deuren weer open van het hoger onderwijs. In Gelderland waren studenten onder meer weer welkom bij de Wageningen Universiteit, de Nijmeegse Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Maar voor het zover was moesten er afgelopen week nog behoorlijk was dingen aangepast worden om de dingen te veranderen. Verslaggever Karel de Jong maakte de volgende reportage.

 

16:14 - Opnieuw meer patiënten naar de intensive care

Voor de derde dag op rij is het aantal coronapatiënten op de intensive care gestegen. Op de afdelingen liggen momenteel 87 patiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat zijn er 8 meer dan op zondag en 14 meer dan afgelopen vrijdag. Het is de eerste keer sinds de piek van de coronacrisis begin april dat het aantal coronapatiënten op de ic's drie dagen op rij toeneemt.

16:11 - Ook betoging tegen racisme in Apeldoorn

In Apeldoorn vindt maandagavond een demonstratie tegen racisme plaats. Het protest wordt gehouden op het voormalige Zwitsal-terrein aan de Vlijtseweg en begint om 18.00 uur. Deelnemers moeten vanwege het coronavirus een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand van elkaar bewaren. Voor vrijdag staat ook een demonstratie in Zutphen gepland.

15:58 - 'Moeilijk afstand bewaren op middelbare school'

Op veel middelbare scholen lukt het scholieren niet goed om de voorgeschreven 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. In een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb) geeft 62 procent van de ondervraagde medewerkers aan dat het afstand houden 'niet goed lukt'. Van de 2787 respondenten zegt 35 procent dat de leerlingen op hun school zich 'wel grotendeels, maar niet helemaal' aan de regel houden, 3 procent vindt dat het helemaal goed gaat.

15:42 - Speciaal 4Daagse Journaal bij Omroep Gelderland

De Nijmeegse Vierdaagse gaat niet door, maar Omroep Gelderland wil dit jaar toch het Vierdaagse gevoel delen. Daarom is er van maandag 20 tot en met vrijdag 24 juli een speciale editie van het 4Daagse Journaal te zien met presentator Harm Edens.

15:05 - Teksten op straat moeten Hattemmers op de regels wijzen

15:01 - Apeldoornse cafés op slot

Twee cafés in Apeldoorn zijn afgelopen week tijdgelijk gesloten geweest. Dit omdat ze volgens de gemeente Apeldoorn zich niet aan de coronamaatregelen hebben gehouden. Inmiddels zijn beide horecazaken weer open.

'We doen vooral een beroep op de verantwoordelijkheid van horecaondernemers zelf om de coronamaatregelen te volgen. Onze handhavers controleren dit steekproefsgewijs of wanneer er extra aanleiding is om horecazaken te controleren. Daar is geen vaste periodiek voor', zegt de gemeente over de controles.

14:02 - Nieuwe cijfers: één Gelderse dode, geen nieuwe opnames

In Gelderland is de afgelopen 24 uur één persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het totaal aantal doden staat daarmee op 678 in onze provincie.

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames geregistreerd. Dat aantal blijft staan op 1509 opnames.

Landelijk stijgt het aantal doden met zes tot 6.065. Het aantal opnames groeit met 3 tot 11.831.

13:57 - Economie krimpt, maar niet overal in Nederland even hard

De Nederlandse economie krijgt dit jaar een flinke klap te verduren. Naar verwachting krimpt de economie dit jaar met 5,7 procent, zo blijkt uit cijfers van RaboResearch. Dat is volgens de economen de grootste jaarlijkse krimp van het bbp die ooit buiten oorlogstijd gemeten is.

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn door heel Nederland voelbaar, maar niet elke regio wordt even hard getroffen. Dat heeft te maken met regionale verschillen in de economie. Leunt een economie op sectoren die door de coronacrisis hard worden getroffen, zoals de horeca en industrie, dan is de kans groot dat die regio ook te maken met een relatief grote krimp.

 

13:36 - Ook gedetineerden kunnen weer bezoek ontvangen

Gedetineerden in alle gevangenissen kunnen weer bezoek ontvangen. Ook is er weer 'incidenteel' verlof mogelijk, laat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weten. Het bezoek moet voorlopig wel achter plexiglas blijven.

De bezoeken die drie gevangenissen de afgelopen twee weken op proef hebben toegestaan, hebben goed uitgepakt, schrijft Dekker aan de Tweede Kamer. Er zijn geen gedetineerden besmet geraakt. Iedereen houdt zich aan de regels.

11:59 - Een vraag over corona? Stel 'm vanmiddag!

11:54 - Regels versoepelen, maar handen wassen blijft

11:13 - Mark Rutte zet schoonmakers in het zonnetje

11:00 - Sanitair op campings weer open

Op campings zijn vanaf vandaag de toiletten en doucheruimtes weer open. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan waren de sanitaire voorzieningen maandenlang dicht. De opening zorgt voor blije gezichten in de toeristische sector, zoals bij eigenaar Harry Uithol van camping De Pampel in Hoenderloo.

10:28 - Publiek vanaf 5 juli weer welkom bij Openluchttheater Eibergen

Publiek is vanaf 5 juli weer welkom bij Openluchttheater Eibergen. Het theater wilde eerder al beginnen met optredens voor publiek, maar werd toen tegengehouden door de veiligheidsregio. Nu mag het wel, met maximaal honderd bezoekers die anderhalve meter afstand tot elkaar houden.

10:15 - Dansschool Nijmegen wacht niet op 1 juli

Dansschool ID Dance in Nijmegen wacht niet met het hervatten van de danslessen tot het 1 juli is en het weer officieel mag. Een grote tent biedt in de tussentijd al uitkomst. Veel lessen zijn naar buiten verplaatst. Op de vloer zijn strepen gezet, zodat er voldoende afstand gehouden kan worden. Leden, van jong tot oud, zijn er blij mee!

09:01 - Basisschool Apeldoorn neemt beweegvloer in gebruik

Montessori Basisschool Passe-Partout in Apeldoorn heeft maandag als één van de eersten in Nederland de Springlab Beweegvloer in gebruik genomen om kinderen meer te laten bewegen. Nu onderwijs in tijden van corona veel digitaal is, zijn kinderen minder actief. Op deze vloer bewegen en leren de basisschoolleerlingen tegelijkertijd.

De beweegvloer bestaat uit een beamer en een bewegingssensor. Met de beamer worden leerspellen op de vloer geprojecteerd. Denk aan rekenen, taal en het herkennen van kleuren. De sensor ziet de beweging van de leerlingen, waardoor het geprojecteerde spel interactief is.

'Op die manier ontdekken ze met hun hele lichaam de digitale leerwereld. Op de Beweegvloer kunnen de leerlingen rennen, springen, rollen, rekken en strekken en nog veel meer. Doordat kinderen in groepen van 4 tot 6 tegelijkertijd gebruik maken van de beweegvloer, is het ook een sociale manier van digitaal onderwijs. Zo leren ze onder meer samenwerken en kijken en luisteren naar de ander', schrijven de makers.

07:11 - Basisscholen doen weer Verkeersexamen

De basisscholen beginnen maandag aan het theoretisch Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN). Het nationale Verkeersexamen is dit jaar twee maanden later dan normaal vanwege de coronamaatregelen op scholen en het thuisonderwijs.

Behalve maandag worden ook op dinsdag en donderdag examens afgenomen. VVN hecht veel waarde aan het examen voor de basisschoolleerlingen, want 80 procent van de ouders laat hun kinderen na de basisschooltijd zelfstandig naar het voortgezet onderwijs fietsen.

06:42 - Mogelijk toch ook nog reizen buiten Europa mogelijk

Reizen naar een aantal landen buiten Europa wordt misschien toch nog mogelijk deze zomer. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds maandag is het negatief reisadvies voor zestien landen in Europa opgeheven.

'De verwachting is dat deze zomer de richtlijnen ook voor sommige landen buiten Europa worden versoepeld. Dit zal zoveel mogelijk in samenspraak gebeuren met andere EU-landen', aldus het ministerie. Reizen buiten Europa wordt momenteel afgeraden.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken waarschuwt reizigers dat onbekommerd reizen er deze zomer niet in zit. 'Vakantie vieren in het buitenland, het kan weer. Maar het wordt niet zo zorgeloos als voor de coronacrisis, want er blijven risico's.'

06:29 - Universiteiten, hbo's en mbo's gedeeltelijk weer van start

Na de basisscholen en de middelbare scholen hervatten nu ook de mbo's, hbo's en universiteiten hun activiteiten, ook al is het nog maar beperkt. Ze geven weer praktijklessen en nemen sommige toetsen en tentamens weer fysiek af. Kwetsbare studenten krijgen weer persoonlijke begeleiding. Colleges zijn tot aan de zomervakantie nog steeds online.

De colleges en de lessen moeten tussen 11.00 en 15.00 uur of na 20.00 beginnen. Dat moet voorkomen dat studenten tijdens de spits gebruikmaken van het openbaar vervoer.

Basisscholen gingen op 11 mei gedeeltelijk weer open. Sinds afgelopen maandag zitten alle basisscholieren weer samen in de klas. Middelbare scholen zijn op 2 juni weer gedeeltelijk begonnen.