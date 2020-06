'Gooi het plan in de prullenbak', Barchem tegen komst zonnepark

'Gooi het plan in de prullenbak, want daar hoort het thuis', zegt Henk Meulenveld. 'De impact voor dit gebied is enorm. Het gaat om pure industrie in een fraai landschap'. Meulenveld woont in het gebied, net als de familie Klein Brinke. 'Het veld waar de panelen opkomen is vroeger van ons geweest. Wij hebben het verkocht aan de huidige eigenaar.'

'Toon intimiderend en bedreigend'

Bijna alle insprekers hebben geen goed woord over voor de communicatie van de eigenaar richting de buurt. 'Hij is bij ons geweest en de toon was intimiderend en bedreigend', zegt Klein Brinke. 'Het is mijn grond en als ik hier coniferen van 2 meter hoog wil planten, dan doe ik dat.'

Datzelfde heeft hij ook tegen andere buren gezegd. Eerder dit jaar zijn er informatiebijeenkomsten geweest, maar volgens de inwoners konden mensen daar naar de plannen kijken zonder dat er centraal iets werd uitgelegd.

'Inwoners moeten meedenken'

Stephan Roijers van TP Solar vertelde de raad dat het niet moeilijk is om mensen te vinden die tegen dit plan zijn. 'Als het gaat om ontwikkelingen in het buitengebied is het makkelijk een hetze van de grond te krijgen.' Hij verwijt de inwoners dat ze alleen maar tegen het plan zijn en niet meedenken in hoe het plan beter ontwikkeld kan worden.

Door het grote aantal insprekers was er geen tijd voor de raadsleden om vragen te stellen. Over twee weken staat het onderwerp opnieuw op de agenda.

