Onweersbuien en hagel op komst, vanmiddag code geel in Gelderland

In Gelderland is code geel van kracht tussen 13.00 en 19.00 uur. Er kan plaatselijk veel neerslag vallen, meldt het weerinstituut. Volgens Weerplaza worden de buien in het zuiden het zwaarst.

Het KNMI waarschuwt dat onder meer het verkeer er hinder van kan ondervinden. Ook geldt het advies om open water en open gebied te mijden, en niet onder bomen te schuilen.

112 millimeter

Afgelopen zondag was het al flink raak in onze provincie. Toen in Meddo (bij Winterswijk) liefst 112 millimeter regen en konden inwoners van Groenlo met de kano over de straat. Op sommige plekken in de Betuwe bleef het juist droog.

Ook woensdagmiddag is er kans op onweer in onze provincie, zegt weervrouw Diana Woei van Weerplaza. Richting het weekend nemen de buien volgens haar af. 'Vanaf zondag verwacht ik weer een droge periode', aldus Woei.

