Oude wagon met keuken gaat naar Utrecht: 'Wij gebruiken hem vaak voor lunches'

De wagon is te zien in de tentoonstelling Tosti's, Truffels, Treinen in het museum in Utrecht vertelt Remco Pollé van de VSM: 'Die tentoonstelling gaat over eten op het spoor.'

Compleet met oventjes en gasfornuis

Volgens Pollé is de restauratiewagen van de VSM een oud rijtuig uit 1961 van Mitropa: 'Dat was eigenlijk een staatsbedrijf uit Oost-Duitsland vroeger. En die reden daar met dinertreinen, maar ook tussen Hoek van Holland en Oost-Berlijn. Daar heeft dat rijtuig ook gereden.'

Het rijtuig is van alle gemakken voorzien: 'Er zit gewoon een keuken in met oventjes en een gasfornuis. Als je lange afstanden moest reizen dan moest je ook wat eten hebben in de trein.'

Ook bij de VSM is het rijtuig nog steeds in gebruik: 'Wij gebruiken hem vaak voor de lunches op zondag voor gezelschappen en partijen.'

Het Mitroparijtuig is maandagavond tussen de normale intercity's en stoptreinen door naar Utrecht gereden.

Radiopresentator Frank van Dijk in gesprek met Remco Pollé:

Onder stoom

De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij is het rijtuig tot halverwege november kwijt. Dat mag de pret bij de VSM overigens niet drukken. De treinen van de VSM gaan 5 juli weer onder stoom en dan kunnen passagiers ook weer meerijden.

Alle informatie over de VSM is te vinden op een spiksplinternieuwe website die maandag is gelanceerd.