Jeugd Futsal Apeldoorn stapt over naar AGOVV

De jeugdteams van Futsal Apeldoorn stromen komend seizoen in bij AGOVV. Dat is de uitkomst van meerdere gesprekken die de clubs in de afgelopen maanden met elkaar hebben gevoerd. De zaalvoetballers gaan ook op het veld uitkomen voor AGOVV. De voormalige profclub heeft er door de samenwerking in één keer veertien jeugdteams bij.

Er wordt ook nog onderzocht of het eerste team van Futsal Apeldoorn kan aansluiten bij AGOVV. Dit team speelt in de eredivisie in de zaal, het hoogste niveau in Nederland. In het afgelopen seizoen sloot er al een aantal teams van Futsal Apeldoorn aan bij AGOVV, waaronder het damesteam dat uitkomt in de eerste klasse. Het leidde al tot een behoorlijke aanwas van het aantal leden bij AGOVV.

'AGOVV in de lift'

'De samenwerking met Futsal Apeldoorn is opnieuw een teken dat AGOVV weer in de lift zit', zegt Gert Sangers, bestuurslid bij AGOVV. 'Door met hen in zee te gaan, helpen we elkaar op het veld én in de zaal. Daarnaast hebben wij Maatschappelijk Verantwoord Sporten hoog in het vaandel staan, net als Futsal Apeldoorn. Met het project OSSO geven ze jongeren weer een houvast door middel van voetbal. Het is een mooie kruisbestuiving. We zijn trots dat we daar ons steentje aan kunnen bijdragen.'

Op hoog niveau spelen met eigen jeugd

Gino Sergio, voorzitter van Futsal Apeldoorn: 'AGOVV is een ambitieuze club en daar passen wij qua visie en beleid perfect bij. Wij brengen jeugd naar AGOVV en daar heeft deze club behoefte aan. We willen het tenslotte met eigen jeugd doen en Futsal Apeldoorn een regionaal gezicht geven. Deze samenwerking kent alleen maar winnaars.'