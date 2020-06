Jeffrey gaat zijn vader op een hele bijzondere manier eren

Was er geen corona geweest, had het EK-voetbal nu de actualiteiten beheerst. De overleden vader van Jeffrey Slotboom zorgde met zijn versieringen dan altijd voor een waar oranje-spektakel aan de Themansstraat in Doetinchem. Maar volgend jaar, als het EK wel doorgaat, wil Jeffrey 'nog één keer knallen' om zijn vader te eren.

'Oranjeman' William Slotboom overleed in 2015 op 47-jarige leeftijd aan de gevolgen van leukemie. Jeffrey wilde de traditie van zijn vader overnemen. Toen zijn vader in 2010 ziek werd, is het versieren al minder geworden, vertelt Jeffrey. 'Ik heb die draad wel geprobeerd op te pakken. Maar mijn vader heeft zoveel dingen gedaan, dat is niet over te nemen. Dat is echt te veel. Ik ben er wel mee opgegroeid, maar wat mijn vader had, heb ik niet.'

Zie ook: Eerbetoon overleden oranjeman: straat in Doetinchem versierd

'Alles moest oranje zijn'

Toen Jeffrey klein was begon de hobby van zijn vader met 'een paar vlaggetjes en spandoeken' in de straat. 'Maar na al die jaren ging dat steeds verder en verder. Mijn vader had een oranje-virus. Dat ging maar door. Alles moest oranje zijn. Op een gegeven moment hadden we tien kilometer vlaggen over straat. Als de wind daaronder sloeg was het één groot oranje vlak, dan zag je niets meer als je naar boven keek.'

'Maar ik kreeg toch weer de kriebels.' Samen met zijn broertje en een oude buurjongen gaan ze nog één keer 'alles geven wat we kunnen'. 'We gaan volgend jaar een spektakel neerzetten.' Er gaat ook een groot podium komen, verklapt hij. 'Maar verder moet het een verrassing blijven.'

'Herdenken overleden mensen in de straat'

Zijn vader herdacht altijd de overleden mensen in de straat, vervolgt Jeffrey. 'Dan liepen we met zijn allen in een stoet en dan werden er foto's van die personen in een hart met rozen gehangen. Dat willen we nu ook voor mijn vader.' Dat gaat alleen geen hart met rozen worden. 'Het wordt groter, maar wel weer bedoeld om de overleden personen terug te halen.'

En na volgend jaar is 'het boek dicht en klaar'. 'Dan heb ik de dingen gedaan die ik wilde en dan ben ik tevreden.'