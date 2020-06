Demonstranten gaan als Zwarte Piet naar Sinterklaasintocht Arnhem

Demonstranten zullen dit jaar als Zwarte Piet aanwezig zijn tijdens de Arnhemse Sinterklaasintocht. Ook wordt er een crowdfunding gestart voor de intochtorganisatie als de gemeente en overige sponsoren hun steun intrekken bij de aanwezigheid van zwarte of bruine Pieten. Dat laat de man achter de Facebook-pagina 'Zwarte Piet is geen racisme, Arnhem in actie', die verder anoniem wenst te blijven, weten.

De actie is een reactie op de gemeente en hoofdsponsor Platform Binnenstad Arnhem (PBA). De gemeenteraad kondigde afgelopen week namelijk in meerderheid aan de gemeentelijke steun in te trekken als de organisatie niet afziet van de inzet van zwarte of bruine pieten, net als PBA. Naast praktische steun gaat dat om een subsidiebedrag van in totaal 12.000 euro. 'Het is met name een statement richting hen, omdat zij de organisatie zo voor het blok zetten', vertelt de protestorganisator tegen Omroep Gelderland.

'Nu op bijna 200 mensen'

'We gaan als Zwarte Pieten verkleed en geschminkt', vervolgt hij. 'Verspreid over de gehele intocht zullen wij verschijnen.' Hoe groot het zal worden? 'Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Op dit moment zitten we op bijna 200 mensen die aanwezig zullen zijn. En ik verwacht dat dat aantal nog wel een stukje hoger wordt.'

Waarom is deze demonstratie belangrijk? 'Zodat Zwarte Piet gewoon zijn kleur behoudt. Dat is altijd de traditie geweest en die moeten we behouden. We willen dat Zwarte Piet gewoon in de optocht van Arnhem aanwezig blijft. En hopelijk leidt dat in meerdere steden tot een ommekeer.'

'Zoeken om te beschuldigen van racisme'

Je geeft aan dat Zwarte Piet niet racistisch bedoeld is. Maar waarom is het zo belangrijk dat piet per se zwart blijft als mensen daar kennelijk aanstoot aan nemen? Is het feest niet net zo mooi met blauwe, rode of paarse pieten? 'Zwarte Piet is altijd zwart geweest. Niet omdat deze zwart is van zijn of haar eigen kleur, maar vanwege de schoorstenen. Naar mijn mening is daar niks aanstootgevend aan en is het gewoon zoeken naar een reden om mensen te beschuldigen van racisme. Ikzelf heb er ook geen problemen mee als Zwarte Piet en roetveegpiet gemixt zijn. Maar blauwe, rode of paarse pieten horen hier niet in thuis.'

'Geweld zal niet van onze kant komen'

Ben je niet bang dat het tot een confrontatie zal leiden tussen voor- en tegenstanders? En mogelijk tot agressie of geweld? 'Onze pagina roept absoluut niet op tot geweld. Wij wijzen dat ook in alle vormen af. Mocht het toch tot geweldsincidenten leiden, dan zullen die zeker niet van onze kant komen.'

Wat verwacht je van de crowdfunding die je aankondigt? 'Ik ga er alles aan doen om zoveel mogelijk geld op te halen voor de organisatie bij mensen die hun steun toezeggen aan Zwarte Piet. Om hen een hart onder de riem te steken en niet toe te geven aan de chantage van de sponsor en gemeente. Ook zal ik langsgaan bij bedrijven die op de route van de intocht liggen.'

