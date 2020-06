Pubers staan terecht voor fatale flatbrand in Arnhem

De man was met zijn zoontje, vrouw en 8-jarige dochter op bezoek bij opa en oma in de flat om oud en nieuw te vieren. Toen ze om 01.00 uur naar huis wilden gaan kwamen ze vast te zitten in de lift toen er kortsluiting ontstond vanwege brand. Die was begonnen op een afgedankte bank in de portiek van de flat. De twee pubers die voor de rechter moeten verschijnen, worden ervan verdacht vuurwerk op de bank te hebben gelegd.

Giftige rook

Vader en zoon zijn vermoedelijk om het leven gekomen door de grote hoeveelheden giftige rook die de liftschacht in was getrokken. Reanimatiepogingen door de hulpdiensten mochten niet meer baten.

De moeder en 8-jarige dochter werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De twee jongens zijn op 1 januari aangehouden. Ze waren te zien op bewakingsbeelden en de politie heeft getuigen gehoord.

Kijk hieronder de beelden terug uit de nieuwjaarsnacht. De tekst gaat eronder verder.

Gesloten deuren

De rechtszaak tegen de jongens vindt achter gesloten deuren plaats omdat ze minderjarig zijn. Dat betekent dat pers of publiek niet welkom is. Welke straffen het Openbaar Ministerie eist wordt in de loop van dinsdagmiddag bekend.

Omdat het tieners zijn kunnen ze maximaal een jaar celstraf krijgen. Minderjarigen kunnen ook jeugd-tbs krijgen opgelegd voor de duur van maximaal zeven jaar.

Bekijk de documentaire Tragedie in de nieuwjaarsnacht: