Het hele jaar jeu de boulen, dat kan straks in het Boulodrome

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het gebouw voor de nieuwe ontmoetingsruimte van De Teerling is bijna gereed. Eerder hebben de leden van de club zelf het geld bij elkaar gelegd om een nieuwe speelhal te bouwen die aan alle eisen van de Jeu de Boulesbond voldoet. Maar geld voor de nieuwe ontmoetingsruimte en een tweede speelhal voor toernooien was er niet. De club bouwt het Boulodrome daarom in drie fases.

'Met honderd leden die ook niet allemaal evenveel te besteden hebben, konden we de tweede fase niet uit eigen middelen betalen', vertelt voorzitter Ed Roelofs. 'Dus moesten we opzoek naar sponsors.' De club wist een bijdrage te krijgen vanuit het ministerie van VWS en de Stichting Oud Burger Mannen- en Vrouwenhuis in Tiel deed een grote bijdrage.

Beweging en gezelligheid tot op hoge leeftijd

'Die stichting heeft een aantal doelen waar zij geld aan geven', zegt Roelofs. 'Onze populatie en dan met name de alleenstaande ouderen, vormen een doelgroep die zij graag ondersteunen. De gesprekken hebben er daarom toe geleid dat zij nu de hoofdsponsor zijn geworden en de bouw van de ontmoetingsruimte mogelijk hebben gemaakt.'

Wat de club een beetje steekt is dat de gemeente Tiel, die toch voor allerlei sportclubs en andere verenigingen subsidie en accommodatie verleent, in de ruim dertig jaar dat de club bestaat nog nooit financieel heeft bijgedragen aan De Teerling.

'Jeu de Boulen kun je tot op hoge leeftijd doen', zegt Roelofs. 'En als we nu kijken naar de belangrijke thema's ouderen in beweging en ouderen uit hun sociale isolement halen, dan is De Teerling een vereniging die daar eigenlijk bij uitstek geschikt voor is. We hebben een lid van 97 die nog vier keer in de week hier een balletje komt gooien.'

Op zoek naar geld voor laatste fase

De gemeente onderschrijft het maatschappelijke belang van de club wel maar trekt de portemonnee niet, heeft Roelofs ervaren. 'De waardering in woorden is altijd heel groot', aldus de voorzitter. 'Maar de waardering in geld is tot nu toe nogal achtergebleven bij onze hoop en verwachting. Dat is natuurlijk jammer, want het moge duidelijk zijn dat dit soort projecten niet gratis zijn.'

Ook voor de derde fase, de tweede speelhal, moet de club waarschijnlijk weer opzoek naar andere financiers, denkt Roelofs. 'We zijn aan het kijken of we voor deze laatste fase dan wel een bijdrage van de gemeente kunnen krijgen, maar dat wordt lastig. Er is wel een plan om met een aanbevelingsbrief van de gemeente naar de provincie te gaan. Want die heeft dezelfde doelstellingen wat betreft onze doelgroep.'

Zover is het nog niet want eerst gaan de clubleden nog zelf aan de slag. Roelofs: 'Binnenkort wordt het gebouw casco opgeleverd en dan doen we met eigen vrijwilligers de afbouw en de inrichting. De planning is dat we begin september een officiële opening doen, hopelijk ook weer gecombineerd met een mooie editie van ons jaarlijkse Flipjetoernooi.'

Beluister hier het gesprek met Ed Roelofs: