Wilbert kan eindelijk weer naar school en is daar heel blij mee

Veertien weken lang stond er 'Gesloten voor onbepaalde tijd' op de deuren van de Hogeschool Arnhem Nijmegen aan de Kapittelweg in Nijmegen. Maar vanaf vandaag staat er een bord waarop de studenten hartelijk welkom geheten worden.

Anderhalve meter stok

Voordat het zover was is er 'behoorlijk wat werk' verzet, zo vertelt de teamcoördinator Interne Dienst Paul Coopmann. De afgelopen week waren hij en zijn collega's druk in de weer met om met behulp van een anderhalve meter stok de tafels voldoende uit elkaar te zetten. Daarnaast zijn er overal in het gebouw stickers aangebracht die de verplichte looproute aangeven.

Rosan Mikkers die muziektherapie studeert, is blij dat de het gebouw weer open is. 'Het is wel even wennen. Ik wist waar mijn lokaal was vanochtend, maar ik kon het niet vinden door de looproutes. En het afstand houden is ook wennen.' Ook Wilbert van der Linden is blij met de heropening. 'Vooral fijn dat je niet thuis hoeft te zitten waar je eet, slaapt en dan ook nog moet werken. Nu vind ik het prettig dat ik weer de deur uit kan, even tien minuten fietsen en weer fris van start kan zo 's ochtends.'

Compliment

En wie misschien nog wel blijer is dan de studenten is Menno Pistorius, directeur van de Academie Paramedische Studies. 'Het doet mij als directeur heel goed dat je studenten weer hier kunt ontvangen. Want ze hebben er toch zo'n veertien weken op moeten wachten.' Pistorius geeft een compliment aan alle studenten die zich zo goed hebben aangepast aan het nieuwe normaal van thuisstudie tijdens de lockdown.

Maar een compliment aan de facilitaire medewerkers is ook wel op zijn plaats vanwege alle aanpassingen in het gebouw. Zo zijn er behalve looproutes ook plastic schermen neergezet voor medewerkers zoals de kassadame in de kantine en zijn er aanpassingen in de praktijkruimtes om veilig te kunnen werken. Pistorius: 'Je kunt natuurlijk niet de deuren open zetten en zomaar 35.000 studenten hier binnen krijgen.'

Online introductie

De corona maatregelen betekenen ook dat de nieuwe studenten in september een online introductie krijgen. Maar de ontvangst zal er niet minder hartelijk om zijn, zo verzekert Pistorius. 'Je zal warm ontvangen worden. Niet alleen in de gebruikelijke introductieperiode want dat zullen we toch online moeten doen, maar we trekken de introductie eigenlijk uit over het hele eerste semester. Daar zijn we nu mee bezig.'