Winkel dumpt zakken met kleding op straat. 'De prijskaartjes zitten er nog aan'

'Wat is het beleid van zo'n winkel?', vraagt de student bestuurskunde zich af. 'Het is zo makkelijk om even naar zo'n container van het Leger des Heils te lopen en het daarin te gooien.'

Denise Spies van Bestseller, het modeconcern waar Only onderdeel van uitmaakt, reageert geschrokken. Via de filiaalmanager achterhaalt ze al snel wat er is gebeurd. 'Het zijn zakken met kleding waar klachten over zijn. De zakken zijn er vrijdagavond neergezet, met de bedoeling dat ze worden opgehaald door de vuilnisophaaldienst. Helaas is het vuil vrijdagavond niet opgehaald en hebben mensen de zakken opengetrokken.'

De kleding is volgens Spies inmiddels opgeruimd en bij het filiaal van Only naar binnen gehaald.

Op de vraag waarom de kleding niet wordt aangeboden aan textielverwerkers of textielcontainers moet Spies het antwoord schuldig blijven. 'Ik heb geen idee hoe dat werkt, ik ben van de financiële administratie. De communicatieafdeling zit in Denemarken.'