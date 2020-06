Guy had corona: 'Wat ik en mijn vrouw hebben meegemaakt, gun je niemand'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Als er iemand is die weet hoe hard een medicijn of vaccin nodig is, is het wel Guy Janssen uit Elst. Weken lag hij in het ziekenhuis met corona; in coma aan de beademing op de intensive care van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Hij is heel blij dat hij er nog is, maar goed gaat het nog lang niet. 'Geen energie, ontzettend moe', zegt Guy.

Guy Jansen aan de beademing op de IC van het CWZ. Foto: Inge van Balen.

Hij zit op een eetkamerstoel midden in de kamer zijn ademhalingsoefeningen te doen. 'Die kreeg ik van de fysiotherapeut, want ik ben het ziekenhuis uitgestuurd met alleen een overdracht voor de huisarts. Nu komen de longartsen er achter dat veel patiënten, net als ik, nog klachten hebben en wil de arts toch mij nog terug zien voor een scan.'

Een heel naar gevoel

'Hij is futloos, kan weinig', zegt zijn vrouw Inge van Balen. Eigenlijk heeft zij een moeilijker periode achter de rug dan Guy. 'Het was verschrikkelijk. Zulke nare weken. Als je 's nachts gebeld wordt dat je man aan de beademing gaat. In coma. Op zijn buik. Dan krijg je wel even een heel naar gevoel. En dan die dagen op die intensive care. Ik vond het vreselijk.' Guy kijkt naar haar terwijl ze vertelt. 'Ik heb van die periode niets meegekregen.'

Inge van Balen en Guy Janssen kijken thuis in Elst de foto's van Guy's tijd in het ziekenhuis. Foto: Omroep Gelderland.

Zo belangrijk is onderzoek

Aan alle onderzoeken wil hij wel meewerken, zegt Guy. 'Als ik iets kan doen om te zorgen dat andere mensen niet mee hoeven te maken wat wij hebben meegemaakt, dan doe ik dat graag.' Veel van die onderzoeken worden in het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen gedaan. 'We hopen natuurlijk dat deze pandemie de maatschappij en de politiek duidelijk maakt hoe belangrijk onderzoek kan zijn', zegt Guillén Fernàndez, coördinator van het COVID-19 Research Program Team.

Prof. dr. Guillèn Fernández coördineert het onderzoek naar het corona-virus. Foto: Omroep Gelderland.

'Het vaccin zelf is een grote, ingewikkelde uitdaging. Alleen een paar multinationals hebben de middelen het te ontwikkelen', vervolgt Guillèn. 'Ze hebben dus speciaal voor deze situaties ontwikkelde infrastructuur nodig, die ook gebruikt wordt voor ebola en andere epidemieën. Die hebben wij niet. Maar wij werken aan veel andere dingen die een belangrijke bijdrage leveren. Een vaccin is uiteindelijk de beste optie, maar we weten niet hoe lang dat duurt en ondertussen kan behandeling, misschien met een bestaand medicijn, van grote invloed zijn op de ziekte.'

Onderzoek in het laboratorium van het Radboudumc. Foto: Omroep Gelderland.

Meest gebruikte vaccin ter wereld

De zoektocht daarna gebeurt in het laboratorium van het Radboudumc. Daar zijn allemaal mensen bezig met pipetjes en vloeistoffen. Tussen hen in loopt Mihai Netea, internist-infectioloog. Hij pakt een doosje met daarin het BCG-vaccin; een vaccin tegen TBC. 'We weten al dat dit vaccin, het meest gebruikte vaccin ter wereld, ook kan beschermen tegen andere soorten luchtweginfecties. Op basis daarvan hopen we dat het ook tegen Covid-19 kan helpen. Dat zou geweldig zijn. Maar we moeten het eerst testen, want het kán effect hebben, maar het kan ook niet zo zijn.'

Prof. dr. Mihai Netea overlegt over zijn onderzoek. Foto: Omroep Gelderland.

Met hetzelfde enthousiasme loopt zijn collega Frank van de Veerdonk door het lab. Hij ontdekte dat het lekken van de longblaasjes bij ernstig zieke corona-patiënten lijkt op een verschijnsel van patiënten met een bepaalde zeldzame ziekte. En daar is een medicijn voor. 'Ik weet nog waar ik was. Ik zat in de auto en dacht na over die lekkende longen en in één keer dacht ik 'dat zijn die patiënten die ik wel eens zie met dat zeldzame ziektebeeld'. Dus ik ging thuis zoeken in de literatuur en overleggen met collega's en ineens valt het kwartje.

Ineens valt het kwartje en dan kan je niet meer slapen internist-infectioloog Frank van de Veerdonk

'Daarna kon ik niet meer slapen. Ik ging maar door. Die drive werd zó groot dat ik moest opletten mezelf niet voorbij te lopen. Maar het is aanstekelijk; er komen steeds meer mensen bij en wij denken nu iets te kunnen doen aan dat lekken van de bloedvaten in de longblaasjes.'

Dr. Frank van de Veerdonk in het laboratorium. Foto: Omroep Gelderland.

Opgelost! 'Nou, nee, we denken niet dat we hiermee mensen uit het ziekenhuis kunnen houden, maar wel kunnen voorkomen dat ze heel erg ziek worden en misschien kunnen we ze hiermee van de intensive care houden.' Hij gaat nu eerst een kleine studie doen met tientallen patiënten en daarna een studie met honderden mensen over de hele wereld. En als het dan klopt wat hij denkt? 'Dan ben ik heel blij dat we zoveel mensen kunnen helpen.'

Risico

Dat de zoektocht naar hét vaccin wordt overgelaten aan commerciële bedrijven, kan volgens Guillèn Fernández niet anders. 'Ja, daar zit zeker een risico in en de Wereldgezondheidsorganisatie realiseert zich dat en heeft daarom contracten met deze bedrijven en goede afspraken. Bijvoorbeeld dat gedurende de pandemie het vaccin verkocht wordt zonder winst en dat alle landen het kunnen krijgen. Dus op deze manier krijgen we een goede bijdrage van die bedrijven.'

Guy en Inge hopen van harte dat de arts-onderzoekers er in slagen iets te vinden dat voorkomt dat meer mensen zó ziek worden als Guy is geweest.

De heftige piek is voorbij, maar het corona-virus heeft de ziekenhuizen nog volledig in greep. Er liggen nog steeds ernstig zieke patiënten; er wordt jacht gemaakt op het virus en ondertussen proberen dokters en verpleegkundigen de gewone zorg weer op te starten. Mét alle corona-regels. Hoe het er nu in het ziekenhuis aan toe gaat, laat verslaggeefster Annemieke Schakelaar samen met cameraman Mathieu Ponds zien in de serie Nu, in het ziekenhuis. Annemieke en Mathieu lopen mee op de longafdeling en de intensive care van het CWZ-ziekenhuis en nemen een kijkje in het laboratorium van het Radboudumc. Elke maandag is hun verslag te zien op tv vanaf 17.20 uur elk uur, te horen op radio om 10.40 uur een maandagavond online op onze website en sociale media.

