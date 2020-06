Gemeente Wijchen: tekort van 1,2 miljoen euro

Volgens wethouder Geert Gerrits van Financiën is het tekort in lijn met de verwachtingen. 'We zien al enkele jaren dat we te weinig geld van het Rijk ontvangen voor de jeugdzorg en Wmo. Ook voor 2020 en daarna blijven hierdoor tekorten ontstaan. Helaas hebben veel gemeenten in Nederland hier last van', aldus Gerrits.

De wethouder: 'Wijchen staat voor een pittige opgave, bijsturen is noodzakelijk. Dit doen we door te bezuinigingen en door kansen te verkennen voor andere inkomstenbronnen. Zo brengen we het huishoudboekje op orde en blijven we een financieel gezonde gemeente.’

Eerder besloot de gemeenteraad al dat een forse bezuiniging op de jeugdhulp en Wmo noodzakelijk was. Eerder werd al duidelijk dat de bezuinigingsdoelen door de coronacrisis en financiële hulp voor zorgaanbieders niet in de nabije toekomst gehaald zouden worden.

Investeringen

Het college wil wel benadrukken dat de gemeente investeringen heeft gemaakt en wil kunnen blijven maken. 'In 2019 hebben we onder andere geïnvesteerd in de voorbereidingen van projecten als Tussen Kasteel en Wijchens Meer en Hart van Zuid. Ook heeft de gemeente bijgedragen aan de renovatie van het kunstgrasveld van MHC Wijchen en een ontmoetingsplek in het centrum gerealiseerd. In Hernen en Batenburg is de riolering aangepakt.’

Gerrits zegt dat Wijchen zoveel mogelijk vasthoudt aan de koers van het collegeprogramma. 'Mocht het nodig zijn, dan kunnen we samen met de gemeenteraad besluiten nemen over bijvoorbeeld een aangepast tempo. Ik heb er vertrouwen in dat we met gezamenlijke inspanningen deze moeilijke periode door gaan komen, en dat we kunnen blijven investeren in onze samenleving', aldus de wethouder.

Door diverse inkomsten blijft de algemene reserve van de gemeente Wijchen op niveau, laat het college weten.