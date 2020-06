Jan is het hele jaar met Sinterklaas en kerst bezig

Het begon bijna zestig jaar geleden. 'Ik wilde een pop hebben voor Sinterklaas. Maar dat mocht niet van mijn vader. Dat was niks voor jongens. Daarom kreeg ik van mijn oma een popje van chocola. Die noemde ik Wilma. Of eigenlijk Wilhelmina, want mijn oma was koningsgezind. Ik vond het zonde om op te eten. Dus die pop heb ik altijd bewaard.'

Jans eerste verzamelopbjecten met rechts pop Wilma.

Foto: Omroep Gelderland

Zijn Sinterklaasverzameling breidde uit. En een kerstverzameling. Daarna volgde oud-speelgoed en spullen van het Paasfeest en het Koninklijk Huis. 'Als er niks zinnigs meer te kopen is, zie ik weer wat anders om een leuke verzameling mee te beginnen.'

In de Zevende Hemel

Twintig jaar geleden stopte Jan met de hobbywinkel naast zijn huis. In die ruimte, zo'n honderd vierkante meter, heeft hij nu zijn verzameling tentoongesteld. Met duizenden verzamelobjecten staat zijn museum 'In de Zevende Hemel' stampensvol. 'En dit is nog maar de helft van mijn verzameling', aldus Jan.

Chocoladeblikken uit Jans verzameling. Foto: Omroep Gelderland

'Ik heb vorige week een nieuw bord van Sinterklaas op de kop getikt in Groningen. En laatst een nieuw poppenhuis. Die restaureer ik dan. En ik verdiep me in de geschiedenis. Als ik er dan over kan vertellen in mijn museum, ben ik het gelukkigst.'

Zwarte Pieten

Kritiek over de zwarte pieten in zijn verzameling wuift hij weg. 'Er zijn mensen die er een andere mening over hebben. En dat mag. Meestal ga ik die discussie niet aan. Als ze deze hoek wat minder leuk vinden, lopen ze daar maar langs.'

De verzamelaar hoopt ooit een opvolger te vinden die zijn verzameling wil voortzetten. 'Als dat niet lukt dan moet het geveild worden. De opbrengst moet dan naar de Dierenbescherming. Het moet wel een goed doel hebben.'

Luister hier naar Jans verhaal.

