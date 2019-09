Heerde trots op gouden schaatscoach Van Velde

Het olympisch succes van schaatscoach Gerard van Velde uit Heerde is onderwerp van gesprek in zijn woonplaats.

Dat zegt zijn moeder Bieuwkje. 'Bij de groenteboer en bakker hadden ze het er vanochtend al over.'

Michel Mulder veroverde maandag de olympische titel op de 500 meter. De pupil van Van Velde bleef landgenoot Jan Smeekens net voor. De moeder van Van Velde vond het enorm spannend. 'Op die momenten kan ik echt niet stil blijven zitten. Ik sta op en loop naar het raam en kijk weer. Zo ben ik altijd al geweest', lacht ze. Volgens Bieuwkje geloofde Gerard in zijn pupil. 'Hij wist dat Michel het in zich had, maar je moet het dan nog wel laten zien, hè. Het is altijd spannend, want bij de sprint kan het om duizendsten gaan.'



Moeder Bieuwkje aan het werk in haar cosmedisch centrum.



Hechte ploeg

De broer van Michel, die maandag als derde eindigde, heeft vroeger ook bij Van Velde getraind. 'Ronald was eigenlijk als eerst de beste. Die is toen naar Jac Orie gegaan', legt moeder Bieuwkje uit. 'Michel kwam daarna omhoog.' Volgens haar is het succes mede te danken aan de hechte ploeg. 'Het is zo'n leuke groep. Ik denk dat dat een hele grote kracht erachter is.'

Krantenknipsels



Bieuwkje verzamelt alle krantenknipsels over haar zoon. 'We volgen alles. Ik knip alles nog uit. Gerard kijkt er nu nog niet zoveel naar, maar ik denk dat hij later, als hij wat ouder is, het allemaal nog eens naleest.'