Metamorfose voor stadion De Vijverberg

'Het is de bedoeling dat alle trappen hier geschilderd worden, dat ze allemaal blauw-wit worden', aldus supporterscoördinator Dennis van Amerongen. 'Dat is de binnenkant. Aan de buitenkant blijft de Brigata Tifosi bezig, nu zijn ze bezig met weer een nieuwe wandschildering.'

Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp zegt: 'We zijn ongelofelijk trots op deze plek en op het stadion. We nodigden mensen al graag uit, maar nu doen we dat echt met een rondje stadion. Wat hier gebeurt, is onwaarschijnlijk mooi en daar ben ik de mannen ongelofelijk dankbaar voor.'

De Brigata Tifosi is na het stilleggen van de voetbalcompetitie op eigen initiatief gestart met het plaatsen van iconische schilderingen.

Naast beeltenissen bij de ingangen van diverse vakken, hebben de legendarische trainer Simon Kistemaker en het allereerste elftal van De Graafschap uit 1954 een plek gekregen op de buitenmuur. 'Ik moet eerlijk zeggen dat ze zelf 'carte blanche' genomen hebben', geeft Ostendorp aan.

De algemeen directeur is naar eigen zeggen nog altijd onder de indruk van de emotionele onthulling van de beeltenis van Henk 'Kappertje' Overgoor, eerder deze maand: 'Toen de familie het doek weghaalde en daar de schildering van hun vader en echtgenoot zag, dat blijft me het meest bij. Maar ik kan niet zeggen welke het mooist is, het is pure kunst.'

Wachten op herstart met publiek

Wat er vanuit de kwast van de Brigata Tifosi nog op de muren verschijnt, is onbekend. Het project van Oldies DTC op de stadiontrappen is inmiddels voltooid. Voor alle supporters geldt dat ze nog een aantal maanden moeten wachten op de herstart van het Nederlandse voetbal. 'Ik hoop dat we in september met zijn allen klaar zijn', aldus Van Amerongen. 'Dat we het dan ook met zijn allen mogen gaan aanschouwen en weer voetbal mogen gaan kijken.'