Het is weer drukker op de weg maar dagelijkse files blijven uit

Vorige week was het voor het eerst weer achteraan aansluiten in Gelderland, omdat het gewoonweg te druk was op de weg. Duitsland had een vrije dag en dat vierden de Duitsers graag in ons land.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Zie ook: Duitsers hebben vrij: kilometerslange file vanaf grens naar Arnhem

Zo'n file door drukte op de weg hadden we al even niet meer gezien. Vlak na de eerste coronamaatregelen liep het verkeer met zo'n 40 procent terug, maar inmiddels is de drukte op Gelderse wegen alweer terug tot 89 procent van het oude niveau. Dat berekende de Nationale Databank Wegverkeersgegevens door de drukte nu (op dinsdag 9 juni) te vergelijken met 3 maart, voor de coronacrisis.

Alleen file na incident

Toch hebben filelezers alleen nog wat te doen als er ergens een ongeval gebeurt. 'Die files zijn dan wel meteen langer. Je kan er niet meer langsrijden zoals in het begin van de crisis. Daaraan zie je ook dat het drukker wordt', licht Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat toe. Ook is het verkeer nu beter gespreid over de hele dag, terwijl de ochtendspits nog steeds 20 procent minder druk is dan vroeger. En die dagelijkse files stonden er vooral in de spits.

Verslaggever Martijn de Graaf sprak dinsdagochtend met Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat:

Volgens Fleuren zitten we nu wel op een kantelpunt. Vooralsnog zijn er geen dagelijkse files, maar wordt het nog drukker, dan zouden die toch weer onderdeel van het normale straatbeeld kunnen worden. 'Maar de zomerperiode komt er aan, met vakanties. Dus het kan ook zo blijven. Het is koffiedik kijken.'

Trein uit, auto in?

Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeersinformatie ziet de files deze zomer in ieder geval niet terugkeren. 'Want we moeten nog steeds thuiswerken. En dat gebeurt ook. Bovendien gaan we nu een vakantieperiode in. Maar vanaf september, als bepaalde maatregelen tenminste worden opgeheven, kan de drukte weer terugkomen. Maar dat hangt ook weer af van de mogelijke recessie en of mensen bijvoorbeeld het openbaar vervoer mijden. Gaan die dan met de auto naar het werk? Het is allemaal erg onzeker.'

Broekhuis blijft er echter vrolijk onder. 'Zie je wel, we kunnen het dus wel: de files oplossen.'