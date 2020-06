De dementerende moeder van Marian woont al 91 jaar in Voorst, maar nu moet ze weg

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Sensire stopt in appartementengebouw de Benring namelijk met het leveren van 24-uurs zorg. Het gevolg: Marian's moeder en nog vijf ouderen moeten voor 1 augustus verhuizen naar woonzorgcentrum het Grotenhuis in Twello of naar een andere locatie van Sensire.

Stoppen met de 24-uurs zorg

'Zulke intensieve zorg voor zo'n kleine groep, daarvoor moet je op een gegeven moment toch helaas de conclusie trekken dat we dat niet duurzaam kunnen doen', vertelt Arend Pleysier van Sensire. Marian en haar broer stonden versteld toen ze het nieuws hoorden. 'Wij hebben het gevoel dat het alleen om de centen draait, en niet om de mensen en de zorg.'

Volgens Pleysier ligt het anders. 'Enerzijds heeft het ermee te maken dat de 24-uurs zorg heel erg intensief is, en dus ook kostbaar en moeilijk om in te regelen.' Daarnaast neemt volgens Pleysier de groep mensen die deze zware zorg nodig heeft in Voorst de komende jaren af. 'Dat maakt dat we na een hele uitgebreide zoektocht tot de conclusie kwamen: dit krijgen we niet meer voor elkaar.'

'Verhuizen is noodlottig'

Marian's moeder woont bij de Benring omdat ze dementeert. 'Mijn moeder heeft altijd graag in Voorst willen blijven, ze vraagt ook altijd: waar ben ik? Dan zeggen we: in Voorst, kijk daar is de molen!' Een verhuizing brengt volgens Marian veel onrust met zich mee. 'Het kan zelfs noodlottig zijn, om dat nu te doen. De bewoners zijn allemaal in de 90, ik denk niet dat je oude mensen zo moet verhuizen.'

Volgens Marian willen alle bewoners graag in het dorp blijven. 'Maar zij hebben er zelf niks meer over te zeggen, want ze weten het niet meer. Dat is sneu.' Sensire stopt niet met alle zorg op de Benring, met de thuiszorg gaat de organisatie wel door. Dat betekent dat er voor twintig bewoners die lichtere vormen van zorg nodig hebben in principe niks verandert.

Oud worden in Voorst

Paul Bril en Franz Roos van de woonzorgcoöperatie Voorst vinden het teleurstellend dat Sensire stopt met de 24-uurs zorg in het dorp. 'We hebben de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd met Sensire. Maar dit mocht niet baten.'

Volgens het duo heeft een verhuizing naar een ander dorp grote gevolgen voor de bewoners en hun familie. 'Er zijn echtparen waarvan de vrouw op de gesloten afdeling woont en de echtgenoot op een andere kamer in het gebouw: die worden straks helemaal uit elkaar getrokken, dat is een drama voor die mensen.'

Samen met inwoners maakt de coöperatie zich hard om de ouder wordende Voorstenaren in het dorp te kunnen laten wonen. Vorig jaar dreigde daar echter een einde aan te komen, toen de zorgorganisatie die de Benring toen onder haar hoede had failliet ging. Sensire nam de zorg vervolgens over.

Er is nog hoop

De woonzorgcoöperatie wil proberen de 24-uurs zorg alsnog te behouden in de Benring. Ze zijn zelf op zoek gegaan naar een nieuwe zorgaanbieder, en die lijkt te zijn gevonden. Om dit mogelijk te maken moeten de huidige bewoners echter wel op de Benring willen blijven wonen, en moet het personeel bereid zijn om op de Benring te blijven werken.

'Het wordt heel moeilijk, maar het is haalbaar', zegt Bril hoopvol. 'We hebben deze week diverse gesprekken, aan het einde van de week hopen we een stukje verder te zijn.' Marian heeft er vertrouwen in dat er een nieuwe zorgaanbieder komt en dat haar moeder op de Benring kan blijven. 'We hopen dat het goedkomt en dat er een instelling is die het over wil nemen.'