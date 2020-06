Winterswijkse koffiebrander steunt kleine boeren in voormalig Colombiaans guerilla-gebied

Hesselink Koffie uit Winterswijk heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Maar behalve produceren op een milieubewuste manier is er ook oog voor koffieboeren uit onder meer Midden- en Zuid-Amerika. Zo worden kwaliteitsbonen voor een goede prijs afgenomen van kleine Colombiaanse plantages die het zwaar hebben gehad tijdens de guerilla-oorlog die de FARC in dat land voerde.

Hesselink begint in 1885 in Winterswijk als 'handel in koloniale waren' (kruidenier) en groeit als familiebedrijf uit tot een grote speler op de koffiemarkt. De firma was onlangs te zien in een uitzending van het Omroep Gelderland-programma Fa.Milie BV. De onderneming, geleid door Gerrit Hesselink, wilde de laatste grote verbouwing en het 135-jarige bestaan vieren, maar dat feest ging niet door vanwege de corona-crisis.

Lees in onderstaand artikel meer over de geschiedenis en de filosofie van deze Achterhoekse koffiebrander. Met een eigen foundation ondersteunt Hesselink de kleine leveranciers en hun families in onder meer Colombia en Guatemala.

