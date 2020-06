112 millimeter regen in Meddo, maar in Herwijnen viel geen druppel

Waar in Meddo (bij Winterswijk) liefst 112 millimeter water viel, kwam er in Nijmegen slechts 2,8 millimeter naar beneden. 'Herwijnen was de topper met 0,0 millimeter. Daar is geen druppel gevallen', zegt meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza.

Ook in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel waren de verschillen per gebied enorm. Konden ze in Groenlo met de kano over straat, in de Liemers viel slechts 5 millimeter regen.

De grote regionale verschillen in kaart. Foto: Waterschap Rijn en IJssel

Het blijft droog

De regen van zondag heeft dan ook alleen lokaal voor wat verlichting gezorgd, stelt het waterschap. Het blijft overal droog voor de tijd van het jaar.

Zo staan de Baakse Beek en de beken in de Liemers ondanks de neerslag nog steeds stiel. Het neerslagtekort is afgenomen, maar het watersysteem is volgens het waterschap nog niet hersteld.

Vroeg gemaaid

Volgens de organisatie viel het met de wateroverlast in de regio wel mee. Doordat er weinig water in de beken stond en de belangrijkste beken en sloten al vroeg in het seizoen waren gemaaid, konden de piekbuien goed verwerkt worden.

De komende dagen blijft er af en toe een bui vallen. Het waterschap verwacht daarom geen verdere toename van de droogte.

