Omroep Gelderland komt met speciale editie van het 4Daagse Journaal

De Nijmeegse Vierdaagse gaat niet door, maar Omroep Gelderland wil dit jaar toch het Vierdaagse gevoel delen. Daarom is er van maandag 20 tot en met vrijdag 24 juli een speciale editie van het 4Daagse Journaal te zien met presentator Harm Edens. Het loopt allemaal even anders, maar Omroep Gelderland laat de Vierdaagse niet in de steek.

Tijdens het 4Daagse Journaal gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘Wat wordt jouw (alternatieve) Vierdaagse?’ Heb je voor jezelf een route uitgestippeld, heb je een leuke actie verzonnen of pak je het helemaal anders aan? Laat het ons weten! Deel jouw verhaal en wie weet komt jouw actie op radio, televisie of onze sociale kanalen.

Flessenpost

Daarnaast krijgen ook wandelaars uit het buitenland de kans om van zich te laten horen. In de rubriek ‘Flessenpost’ worden persoonlijke videoboodschappen gedeeld, speciaal gericht aan Nederlandse vrienden, families en gastgezinnen. Dus breng je (wandel)vrienden uit het buitenland op de hoogte van deze unieke actie en geef hen de kans om een videoboodschap in te sturen.

4Daagse Journaal Marathon

De echte liefhebbers kunnen hun hart ophalen tijdens onze 4Daagse Journaal Marathon. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn alle 4Daagse Journaals te zien die gemaakt zijn in de periode van 1997 tot nu. Ook via het Gelders Nieuws op TV Gelderland houden we je dagelijks op de hoogte van wat er wel of niet gebeurt in en om Nijmegen.

Samen delen we het Vierdaagse gevoel

De leukste, mooiste en ontroerendste verhalen en reacties over deze speciale editie van het 4Daagse Journaal worden gedeeld op onze sociale kanalen: Facebook en Instagram. Daarnaast worden alle reacties, foto’s, filmpjes en verhalen verzameld in ons dagelijkse Vierdaagse liveblog.

Tot slot gaan onze radioverslaggevers dagelijks op zoek naar thuisblijvers en mensen die hun eigen Vierdaagse lopen. Ook spreken ze met de mensen die anders bezig zouden zijn met de 104e Internationale Vierdaagse afstandsmarsen Nijmegen. Benieuwd naar al deze verhalen? Stem dan af op Radio Gelderland!

Het 4Daagse Journaal is van 20 juli tot en met 24 juli iedere dag te zien om 17.20 uur op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Aflevering gemist? Terugkijken kan online via Uitzending Gemist. Kijk op www.gld.nl/4daagse voor meer informatie over onze acties en programmering.