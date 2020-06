Bewoners De Bundeling kunnen eindelijk verhuizen

De bewoners van verzorgingstehuis De Bundeling in Ruurlo kunnen per 1 juli verhuizen naar een nieuw onderkomen. Dat zou in april plaatsvinden, maar de uitbraak van het coronavirus gooide roet in het eten.

'Nu zijn we een aantal weken verder, waarin stap voor stap steeds meer mogelijk is', meldt zorginstelling Sensire over de verhuizing van de bewoners van De Bundeling naar De Schoven of naar De Garven. 'Een welkome verrassing voor de bewoners, hun naasten en bewonersraad.'

Inmiddels is uit een risico-analyse gebleken dat de verhuizing op een verantwoorde manier plaats kan vinden. Leden van de bewonersraad zijn blij met de verhuizing. 'We hadden verwacht dat het wel wat langer zou duren', aldus Gert van Kooten en Asja Winkelhorst. 'Maar het is fijn dat het nu wel door kan gaan. We hebben vertrouwen in de manier waarop hierover is nagedacht, om het veilig en volgens de regels te laten plaatsvinden.'



De bewoners verhuizen vanwege de herontwikkeling van De Bundeling in Ruurlo. 'Met deze herontwikkeling willen we graag blijven aansluiten op de woonwensen en behoeften van bewoners in en rondom Ruurlo', aldus Sensire. 'Nadat de bewoners zijn verhuisd wordt de bouw herstart. Op dit moment wordt deze herstart zorgvuldig gepland.'