Decorbouwer verkoopt al zijn spullen om zijn bedrijf te redden

Het wegdoen van zijn spullen doet pijn. De hal bij een boer in de buurt kan Van Niekerk niet langer betalen. Voorheen kwam er geld binnen van grote festivals in Brabant en Amsterdam. Omdat groepen van 5.000 tot 25.000 mensen vanwege de coronacrisis nog niet bijeen kunnen komen, ligt zijn werk plat.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Daarom houdt hij van 15 tot en met 30 juni een totale leegverkoop in de schuur van 240 m2 vol met stof, lampen, hout, en zelfs kikkerknuffels. Je kan het zo gek niet bedenken en het is hier te koop.

Op Facebook wordt zijn oproep om langs te komen en spullen te redden van de stort massaal gedeeld. 'Het is ontploft. We hebben heel veel reacties gekregen. Dat doet ons goed', zegt Van Niekerk.

Op de eerste dag kwamen er tientallen bezoekers. Een deel van hen werkt ook in de evenementensector. Een van hen koopt grote lappen oranje stof. 'We hebben het een en ander gekocht. Maar ook wij hebben een volle opslag waar we nu niets mee kunnen.'

Centen tellen

De grote, zelf ontworpen, spullen slaat Van Niekerk op in drie zeecontainers. 'Als het straks weer mag, kunnen we zo uitrukken', glimlacht hij. Want het doel van de leegverkoop is zijn bedrijf voort te zetten.

Verder doet het gezin er alles aan zo zuinig mogelijk te leven. 'We hebben een moestuin aangelegd en gaan niet op vakantie. Het is centen tellen, zo simpel is het.' Een contract bij een winkelcentrum in Hoofddorp brengt nog wat geld in het laatje.

Bruiloften en bedrijfsfeestjes

Van Niekerk wil ook opdrachten van particulieren gaan aannemen. Zoals bruiloften en bedrijfspartijen. 'Ook al verdien je maar een paar honderd euro, het is toch wat', benadrukt de decorbouwer. De werkzaamheden kan hij in de tuin uitvoeren. 'Daar hebben we gelukkig de ruimte voor.'

Vanaf 1 september mogen er weer evenementen plaatsvinden. Van Niekerk is al met opdrachtgevers in gesprek om te kijken op welke manier er bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden. Toch blijft hij realistisch: 'Straks met meer dan duizend mensen bij grote feesten zie ik nog niet voor me.'

Hoeveel wil je geven?

Potentiële kopers kunnen zich aanmelden om rond te neuzen in de schuur. Zonder aanmelding moet je in de rij. Van Niekerk: 'Dan moet je buiten wachten. We zorgen er met informatieposters, hekken en anderhalvemeterstrepen op de vloer voor dat dit op een goede manier kan.'

De decorbouwer hoopt dat hij de aankomende twee weken anderen blij kan maken met de spullen. Anders moeten ze naar de stort. De materialen zijn voorzien van een prijskaartje, maar Van Niekerk neemt elke euro graag aan. Dus klinkt het steeds: 'Hoeveel wil je geven?'