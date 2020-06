Eva (21) uit Vierhouten wordt misschien jongerenvertegenwoordiger bij de VN

De Nationale Jeugdraad kiest elke twee jaar nieuwe jongerenvertegenwoordigers. Die trekken door het land om van jongeren te horen wat zij belangrijk vinden als het gaat om gelijkheid, duurzaamheid, vrede en veiligheid en internationale samenwerking.

Die meningen nemen ze vervolgens mee naar conferenties in binnen- en buitenland.

Eva Koffeman studeert communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze behaalde daarvoor haar bachelor in politicologie en psychologie in Utrecht. Eva: 'Mensen hebben de neiging te veel aandacht te besteden aan onze kortetermijnbelangen, waarbij de westerse mens en z’n geld centraal staan. Door dat kortetermijndenken staan nu 1 miljoen planten- en diersoorten op het punt om uit te sterven. Namens de jongeren van Nederland wil ik bij de Verenigde Naties pleiten voor meer serieuze aandacht om het uitsterven van nog meer soorten te stoppen.'

'Het is Greta Thunberg ook gelukt'

Is dat niet te hoog gegrepen? Eva: 'Welnee, Greta Thunberg is 17 en het is haar ook gelukt om iedereen bij de Verenigde Naties met de neus op de feiten te drukken als het om de opwarming van de aarde gaat. Het uitsterven van planten en diersoorten is van minstens net zo’n groot belang en hangt trouwens ook samen met de missie van Greta.'

Dit jaar wordt voor het eerst een jongerenvertegenwoordiger 'biodiversiteit en voedsel' gekozen. Deze week vindt de verkiezing plaats. De twee finalisten, onder wie Eva, voeren acht dagen lang campagne om zo veel mogelijk online stemmen te verzamelen. Stemmen kan via deze site.

Of Eva haar boodschap als jongerenvertegenwoordiger mag verkondigen, wordt bekendgemaakt op het verkiezingsevenement Over de Grenzen op 22 juni in Naturalis in Leiden.

Eva Koffeman is dochter van Radar-presentator Antoinette Hertsenberg en senator Niko Koffeman.