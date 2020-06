LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 14 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 14 juni

21:38 - Zorgen over horeca, mensen nemen onvoldoende afstand

De veiligheidsregio's maken zich zorgen over de naleving van de coronamaatregelen in de horeca. Mensen houden onvoldoende afstand. Dat zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het veiligheidsberaad. Lees hier het hele verhaal.

Foto: PxHere

21:29 - 'Geen nieuwe besmettingen bij verpleeghuizen'

In de eerste verpleeghuizen die in beperkte vorm bezoekers mochten ontvangen, zijn geen nieuwe coronabesmettingen aangetroffen. Dat blijkt uit een evaluatie van de eerste tientallen locaties die de afgelopen tijd open gingen voor bezoek.

Vanaf 11 mei deed in iedere GGD-regio één verzorghuis mee met de bezoekproef. In Gelderland waren dat locaties in Nijmegen, Varsseveld en Bennekom. Later mochten nog eens 50 andere locaties in Nederland bezoek ontvangen. Bij al die zorghuizen is geen nieuwe besmetting vastgesteld.

Op minder dan 100 van de in totaal 2500 verpleeglocaties in Nederland is nog een coronabesmetting, meldt het ANP.

20:55 - Het belangrijkste nieuws:

Alle coronavrije verpleeghuizen gaan vanaf vandaag weer open voor bezoek. Een eerste proef met beperkt bezoek is goed bevallen. Daarbij zijn geen nieuwe besmettingen vastgesteld.

Niet iedereen kon wachten tot vandaag. De 87-jarige Harm miste zijn vrouw zo erg dat hij dit weekend al terug ging.

Zondag meldde het RIVM één nieuw coronadode. In Gelderland zijn in totaal 677 mensen overleden aan het virus.

Vragen? Stel je coronavraag aan Omroep Gelderland.

20:40 - Hospice zoekt vrijwilligers

Hospicegroep De Lelie is op zoek naar vrijwilligers. Het hospice in Winterswijk is sinds 3 april gesloten vanwege corona. Om het hospice weer op te kunnen openen zijn extra mensen nodig.

 

 

20:28 - Gek van eenzaamheid: Harm (87) gaat terug naar zijn vrouw

Eenzaamheid is een groot probleem bij ouderen in verzorgingstehuizen. De 87-jarige Harm Morren uit Hattemerbroek kan dat beamen: hij miste zijn vrouw zelfs zo erg, dat hij dit weekend weer terug naar huis is gegaan. Een ontroerend verhaal. Bekijk hieronder de video of lees hier het hele verhaal.

 

20:19 - Dierenopvang Arnhem-Zuid gered ondanks corona

Sunflower Ranch kan doorgaan. De dierenopvang werd financieel hard geraakt door de coronacrisis, maar is dankzij hulp van heel veel lieve mensen gered! Lees hier het hele verhaal.

16:22 - Demonstratie in Wageningen, mondbedekking verplicht

Verslaggever Hans de Herdt is bij een anti-discriminatie demonstratie in Wageningen. Mondbedekking is er - vanwege de coronacrisis - verplicht. Lees hier meer over de Black Lives Matters demonstratie.

15:52 - Nieuwe datum voor Eurovisiesongfestival

Maandag wordt duidelijk wanneer het Eurovisiesongfestival gaat plaatsvinden. Het internationale liedjesspektakel stond voor mei dit jaar gepland in Rotterdam, maar kon niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Waarschijnlijk verschuift het evenement naar de tweede of derde week van mei volgend jaar.

14:04 - Het belangrijkste nieuws:

Het RIVM meldt zondag één nieuwe Gelderse coronadode. Daardoor staat het aantal overledenen als gevolg van het coronavirus op 677. Er is de afgelopen 24 uur één persoon in het ziekenhuis opgenomen.

Vragen? Stel je coronavraag aan Omroep Gelderland.

14:01 - Nieuwe cijfers RIVM

Het RIVM meldt zondag twee nieuwe coronadoden in Nederland, waarvan één in Gelderland. Daardoor staat het aantal Gelderse overledenen als gevolg van het coronavirus op 677. Er is één persoon in Gelderland in het ziekenhuis opgenomen, het totaal aantal ziekenhuisopnames komt daarmee op 1509. Het aantal besmettingen staat op 6423.

In Nederland zijn er tot nu toe 6.059 personen overleden door het coronavirus. 11.828 personen zijn in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest. 48.783 personen zijn positief getest op het virus.

13:34 - Helft dorpshuizen in zwaar weer door coronacrisis

Bijna de helft van de dorpshuizen in Gelderland kan het ontstane tekort dat ontstaan is door de coronacrisis niet opvangen of kan dat niet overzien. Dat blijkt uit onderzoek door de Verenigingen Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK).

Lees hier het hele verhaal.

 

13:10 - Dweilmuzikanten spelen nummer van Bon Jovi

De afgelopen maanden hebben dweilorkesten in het hele land niet kunnen repeteren en optreden. Ook zijn er verschillende festivals, zoals de Dweilorkestendag in Groenlo en de Bemmelse Dweildag, afgelast.

Om toch van zich te laten horen en de festivals een hart onder de riem te steken, hebben dweilmuzikanten een gelegenheidsband geformeerd en vanuit de huiskamer een unieke dweilversie van Bon Jovi's Livin'on a prayer opgenomen.