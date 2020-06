Miljardair Marcel Boekhoorn is HEMA kwijt na akkoord met schuldeisers

HEMA heeft een akkoord bereikt met schuldeisers over het verlagen van de schulden. Volgens het winkelbedrijf betekent de overeenkomst dat zij in ruil voor het verlagen van de schuld alle aandelen in handen krijgen. De rol van miljardair Marcel Boekhoorn uit Bennekom, die HEMA in 2018 overnam, is daarmee voor nu uitgespeeld.

De schuldeisers hadden enige tijd geleden hun voorstel gedaan om HEMA over te nemen in ruil voor het kwijtschelden van een deel van hun vorderingen. Boekhoorn wilde de controle niet kwijt en besloot een tegenbod te doen, maar kwam er niet uit met de schuldeisers. HEMA besloot daarop de eigen onderhandelingen met de geldschieters door te zetten om zo het bedrijf te redden.

Door de regeling neemt de schuldpositie van HEMA met 450 miljoen euro af tot 300 miljoen euro. Topman Tjeerd Jegen noemt de overeenkomst een belangrijke stap op weg naar een financieel gezonde HEMA. De overname is cruciaal voor het voortbestaan van de winkelketen, die al sinds 2014 kampte met een zware schuldenlast.

'Fantastisch bod' van Boekhoorn

Boekhoorn nam HEMA in 2018 over met zijn investeringsbedrijf Ramphastos Investments. De Bennekomse miljardair wilde het winkelbedrijf laten 'gloreren als nooit tevoren' en bracht onder meer de schulden flink terug.

HEMA bedankt het bedrijf van Boekhoorn nu voor de rol die het gespeeld heeft in de groei van het bedrijf en het terugdringen van de kosten. 'We waren met Boekhoorn al bezig de schuld te verlagen, maar de goede plannen die we hadden vielen in het water door corona. We hebben nu de visie van Boekhoorn weten te bereiken, maar helaas zonder Marcel', zegt Jegen tegenover de NOS.

'HEMA wordt doorverkocht'

De groep schuldeisers die nu alle aandelen in handen krijgt, gaat na het afronden van de transactie bekijken hoe het verder moet. Aangenomen wordt dat HEMA wordt doorverkocht.

Blokker-moederbedrijf Mirage Retail Group is een van de gegadigden die HEMA wil overnemen. Of Boekhoorn nog een poging wil wagen om het bedrijf terug te kopen, is niet bekend.

