Uniek onderwaterleven ontdekt in oude zandput bij Lienden: 'Niet als een blind paard vullen met bagger'

Kiezelalgen zijn microscopisch kleine, eencellige plantjes. Aquariumbezitters kennen deze bruine algen vaak maar al te goed. Ook in Nederlandse wateren leven duizenden verschillende soorten kiezelalgen.

In de voormalige zandwinput Langewei bij Lienden ontdekte Klink vier soorten die voor zover bekend niet in ons land voorkwamen. De ontdekte plantjes leven in kalkrijk, voedselarm water. Die combinatie komt van nature maar zelden voor in ons land. In de Langewei werden bij de zandwinning oude waterlagen aangesneden, waardoor het water hier wel deze bijzondere eigenschappen kreeg. De bijzondere kiezelalgen zijn een indicator voor het unieke onderwaterleven in de plas.

'Voorkomen dat enorme biodiversiteit de nek om wordt gedraaid'

Het is volgens Klink goed mogelijk dat meer oude zandwinputten unieke natuurwaarden hebben. Bij het opvullen van de plassen is hier te weinig oog voor, vindt Klink. 'Het kan niet de bedoeling zijn om als een blind paard putten te vullen met baggerspecie.' Hij pleit er voor om eerst gedegen onderzoek te doen 'voordat een enorme biodiversiteit de nek om wordt gedraaid'.

Op verschillende plaatsen in Gelderland worden oude zandwinputten juist opgevuld om de natuurwaarden te verbeteren. Bij het project Over de Maas bij Dreumel zorgt dit voor veel ophef, omdat hiervoor ook het omstreden granuliet wordt gebruikt. Granuliet is een product dat overblijft bij de verwerking van de steensoort graniet.

Aquatisch ecoloog Miguel Lurling van Wageningen Universiteit & Research is het met Klink eens. Ook hij vindt dat meer onderzoek nodig is voordat oude zandputten worden volgestort. 'Er wordt vanuit gegaan dat er beneden een bepaalde diepte geen leven meer is. Dat is een aanname die niet wordt onderbouwd door wetenschappelijke inzichten', aldus de universitair hoofddocent. Beide onderzoekers vermoeden dat economische motieven in veel gevallen zwaarder wegen dan ecologische.

Geldersch Landschap en Kasteelen is eigenaar van zandwinput Langewei bij Lienden. De natuurorganisatie zegt in een reactie dat het behoud van de door Klink ontdekte unieke natuurwaarden voorop staat en dat moet worden voorkomen dat de Langewei in verbinding komt met ander oppervlaktewater. De plas wordt veel gebruikt door vissers.