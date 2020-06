Aaron (7) en Serah (4) pakten de kano na noodweer in Groenlo: 'Een avontuur om nooit te vergeten'

Resulteerde het noodweer in Groenlo zondag in waterpret of overlast? Voor De 7-jarige Aaron en zijn zusje Serah (4) was de keuze snel gemaakt: waterpret. Ze waren bij oma op visite en zullen dat bezoek niet snel vergeten. Nadat de de stortregen de straten deed onderlopen, gingen ze per kano de buurt door.

'Ze vonden het fantastisch, een avontuur om nooit te vergeten. Ze mochten eerst al in de regen dansen en toen kwam er een hele aardige meneer met een kano aanzetten, waar ze in mochten. Dat was helemaal mooi, het leverde hele mooie plaatjes op. En om het compleet te maken kwam ook nog eens de brandweer de straat in. Dat vonden ze natuurlijk ook heel interessant', vertelt moeder Marleen Wallerbosch over het avontuur.

De regen kwam eind van de middag met bakken uit de hemel in de Achterhoek. 'Het heeft meer dan een uur enorm hard geregend. De daken konden het nauwelijks aan, en de putten dus ook niet want de straten stonden binnen no-time blank', zegt Marleen over de stortregen.

In Meddo, bij Winterswijk, is zondag 112 millimeter regen gevallen. 'Dat is ongekend veel', vertelt Ans Prinsen van weerstation Meddo.

Angstige momenten voor oma

Maar zo leuk als de regen voor de kinderen was, zo spannend was het voor oma. 'Oma woont boven enkele winkelpanden, die ook van haar zijn. En daar kwam het water gewoon door het plafond heen. Dus wij hebben potten en pannen moeten verzamelen om de schade enigszins te beperken, terwijl de kinderen buiten feest stonden te vieren', vertelt Marleen.

'Het was binnen eigenlijk best wel ellendig, de paniek sloeg wel even toe. Het was even spannend, maar volgens mij is alles snel te repareren en overheerst dus toch het bijzondere avontuur met de kinderen.'

