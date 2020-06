Bruls uit zorgen over horeca, mensen nemen onvoldoende afstand

De veiligheidsregio's maken zich zorgen over de naleving van de coronamaatregelen in de horeca. Mensen houden onvoldoende afstand. Dat zegt Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het veiligheidsberaad.

Op meerdere plaatsen in ons land zijn dit weekend boetes uitgedeeld en sommige horecazaken moesten dicht.

Uitgaansgebieden

'Binnen in de horecagelegenheden vinden mensen het steeds moeilijker om onderling 1,5 meter afstand te bewaren en de verplichting om te zitten en niet te staan of rond te lopen, na te komen', stelt Bruls.

'Op vrijdag- en zaterdagavond was het met name in de uitgaansgebieden van een aantal steden te vol en werd de onderlinge afstand van 1,5 meter zeker niet gehaald.'

Vakantie lonkt

'Met de vakantieperiode in aantocht willen we graag iedereen de gelegenheid geven om op een terrasje te zitten of een hapje te gaan eten. Maar dat moet wel op een veilige manier gebeuren en daar zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor. Zolang we nog niet van het coronavirus af zijn, is het essentieel dat we ons allemaal aan de coronamaatregelen blijven houden: vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand.'

