Auditie voor een standbeeld: jonge stelletjes uit Harderwijk kunnen liefde vereeuwigen

Stadsmuseum Harderwijk gaat vernieuwen. 'We gaan vanaf september onze tentoonstelling permanent anders inrichten', legt directeur Corien van der Meulen uit. 'Het Stadsmuseum verandert in 'Pension Harderwijk', waar twaalf verschillende personages verblijven. Die personages vertellen stuk voor stuk een deel van de geschiedenis van onze stad.'

Een van die personages is een vissersvrouw. 'Aan de hand van haar verhaal leggen we het visserijverleden van Harderwijk uit', gaat Van der Meulen verder. 'En het is de bedoeling dat van elk van die personages ook iets terug te vinden is in de binnenstad. Op die manier kom je, als je door Harderwijk loopt, steeds weer onze geschiedenis tegen.'

En voor het beeld van de vissersvrouw heeft ze een mooie plek bedacht: 'Dat komt op de Vischmarkt te staan, dé plek waar dat hoort, natuurlijk.'

Bekijk hier de reportage over de kussende stelletjes. De tekst gaat eronder verder:

Een jong stel

En dus deed het museum op Valentijnsdag dit jaar een oproep. 'We willen een jong Harderwijks stel laten poseren voor het beeld. Jong, omdat zij nog aan het begin van hun liefde en hun leven staan.' Het beeld gaat 'De Kus' heten, en toont het moment van afscheid tussen een visser en zijn geliefde.

En dus moeten de koppels behoorlijk wat vragen beantwoorden. Want houden ze, als potentieel visserskoppel, wel van vis? En kunnen ze lang genoeg kussen, tijdens het poseren? 'Dat zal soms wel een uur achter elkaar moeten', lacht beeldhouwer Natasja Bennink. Emma en Jorg, één van de stellen die auditie doen, vinden dat geen probleem. 'We moesten het net al even voordoen aan Natasja; dat gaat me wel lukken', lacht Jorg.

Bennink laat elk koppel alvast even voordoen hoe hun kus eruit ziet. 'Uiteindelijk is het uiterlijk voor mij het belangrijkst', zegt ze. 'Hoe breed zijn de schouders, hoe groot is de neus: klopt het plaatje als ze samen kussen?'

Ashley en Danny komen ook auditie doen. 'Ik vind het wel een heel bijzonder idee, dat we straks ons eigen standbeeld midden in Harderwijk zouden kunnen hebben', zegt Ashley. 'Dan zouden eventuele kinderen of kleinkinderen later kunnen zeggen dat hun ouders of grootouders daar staan.'

Wat als de relatie eindigt?

Die verre toekomst zorgt ook voor wat vragen. 'Begrijpen jullie dat dit beeld er blijft staan, ook als jullie relatie onverhoopt toch stopt', vraagt jurylid en vishandelaar Dries van den Berg. 'Jullie zijn nog jong (het oudste koppel is 22, red.), dus dan staat daar nog lang een beeld van jullie.' De koppels zijn er niet bang voor.

Helaas voor Emma, Jorg, Ashley en Danny is de keuze uiteindelijk gevallen op een ander stel. Tess Müller (17) en Liam Dijkhuizen (18) kregen aan het eind van de middag te horen dat zij model mogen staan voor het standbeeld.

Het winnende stel: