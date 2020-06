Auto van Demi (20) op de kop in Borculo: 'Dit is het gevolg van hangjongeren'

Het autootje van de familie Baak uit Borculo is total loss. Onbekende keerden hun Suzuki Alto ondersteboven. Het gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag op een parkeerplaats bij de Hambroekplas, waar dochter Demi de auto geparkeerd had.

Demi (20) had met vrienden afgesproken bij de recreatieplas. 'Rond 00.00 uur hoorden we hard gelach vanaf de parkeerplaats'. Toen ze een half uurtje later haar jas uit de auto wilde halen schrok ze behoorlijk: daar lag de Suzuki compleet ondersteboven.

Hangjongeren

'Dit is tegenwoordig het gevolg van hangjongeren', stellen Demi haar ouders op Facebook. 'Er was al een andere groep bij de parkeerplaats aan het rondrijden toen ze er aankwam', vertelt vader Michael die midden in de nacht een telefoontje kreeg van zijn dochter. 'Het is maar een autootje van 8 of 9 honderd kilo, die hebben een paar jongens zo om.'

Demi heeft inmiddels aangifte bij de politie gedaan en de kapotte auto is weggevoerd.