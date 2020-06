Bewoonster verweert zich bij overval Arnhem, politie zoekt drie daders

Rond 23.30 uur drongen drie mannen het rijtjeshuis aan de Ratelaarstraat binnen. Volgens de politie waren ze gewapend.

Een man die in de woning was, 'werd in zijn vrijheid beperkt'. Of hij is vastgebonden of opgesloten, wil de politie niet zeggen.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Paarse Volkswagen

Na de overval stapten de daders in een paarse Volkswagen. Of ze iets hebben buitgemaakt is niet bekend.

Volgens de politie ging het om een blanke man en twee donker getinte mannen. Ze hoopt op tips van getuigen.