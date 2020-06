Henks jeugdvriend werd 30 jaar geleden vermoord bij een overval in Oosterbeek

Op 14 mei 1990 slaat het noodlot toe voor de dan 24-jarige Rob Hageman. Tijdens zijn werk bij de Albert Heijn in Oosterbeek wordt hij doodgeschoten door een overvaller. Nu, 30 jaar later, blikt jeugdvriend Henk Flederus terug op die afschuwelijke gebeurtenis.

De twee daders van de overval zijn uit op geld en eisen daarom de sleutel van de kluis. Als de drie medewerkers in de zaak aangeven dat ze die niet hebben, breekt de hel los.

Renkumer Rob Hageman en René Otten uit Arnhem worden in koelen bloede geëxecuteerd. Het derde slachtoffer wordt twee keer in zijn rug geschoten en is daardoor blijvend invalide.

Het programma Dossier GLD besteedde uitgebreid aandacht aan de brute overval. De tekst gaat verder onder de video.

Verdrietig moment

'Ik was die dag aan het werk bij 's Koonings Jaght in Arnhem', blikt Henk terug in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland. In de auto hoorde ik het nieuws op de radio. Ik wist dat Rob moest werken. Hij was ingevallen voor een teamleider daar, een afdelingsmanager die niet kon. Ik dacht: het zal toch niet waar zijn?'

Henk belt meteen de ouders van zijn vriend en krijgt diens vader aan de telefoon. 'Ja, dat was een heel verdrietig moment. Ik ben naar Renkum gereden en heb daar met hun in de woonkamer gezeten. Dat was heftig.'

Enorm sportief

De twee jeugdvrienden leren elkaar kennen in een andere supermarkt waar ze allebei werken. 'Rob was enorm sportief. Hij hield van zwemmen, fietsen en hardlopen. Samen hebben we heel veel kwart- en een achtste triatlons gedaan. Dat was onwijs leuk', vertelt Henk. 'Dat was een competitie tussen ons, maar gaandeweg kreeg zijn vader ook steeds meer zin om mee te doen.'

Dertig jaar na de dood van Rob heeft Henk nog steeds contact met de ouders van zijn jeugdvriend. 'Een à twee keer per jaar ga ik bij ze op visite, of zij komen bij ons. Dat is iedere keer goed. De gedachten gaan dan uit naar toen en dan zie ik het verdriet bij ze. Het zal nooit meer zijn zoals vroeger.'

Rillingen over de rug

Henk heeft inmiddels kinderen en vraag zich vaak af hoe het Rob zou zijn vergaan als hij niet was omgebracht. 'Zou hij bijvoorbeeld ook kinderen hebben gehad? Hij was een enorme Queen-fan en bij een aantal nummers lopen altijd weer de rillingen over mijn rug. Dan gaan mijn gedachten uit naar hem en naar zijn ouders.'

De moordenaar van Rob is gepakt en veroordeeld. 'Of dat hielp bij de verwerking? Voor mij niet zo gek veel', zegt Henk. 'Het verlies blijft en natuurlijk is er een vorm van rechtvaardigheid. De persoon in kwestie zou na 30 jaar vrijkomen. Dat roept weer extra spanning op bij de ouders van Rob. Dat zet ze iedere keer weer aan het denken. Maar het roept ook woede op, om wat er toen is gebeurd.'

Hart onder de riem

In de uitzending van Zin in Zondag laat Henk een kaarsje branden voor zijn overleden jeugdvriend. 'En ook voor zijn ouders Arnold en Ellie, en zijn broer Fred. Ik dacht vandaag is het moment om ze een hart onder de riem te steken.'

Luister het radiogesprek met Henk Flederus terug:

Ook een kaarsje branden voor een geliefde? Ga dan naar de website van Zin in Zondag.