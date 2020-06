Gek van eenzaamheid: Harm (87) gaat van verzorgingstehuis terug naar zijn vrouw

'Ik mag al tien weken alleen maar door de deur met mijn vrouw spreken.' De pijn straalt van het gezicht van Morren af, als hij erover vertelt. 'Dan moet mijn vrouw daar op het gras blijven, en schreeuwen we naar elkaar. Dat is helemaal niets, hoor.'

Wegkwijnen

Ina Lindeboom zag haar vader naar eigen zeggen wegkwijnen in het verzorgingstehuis. 'Dat heeft niets met de zorg hier te maken, maar alles met de lockdown', zegt ze. 'Ik begrijp best dat we ons daar aan moeten houden, maar elke avond als ik mijn vader belde, zei hij dat hij het niet meer volhoudt. Die eenzaamheid, dat is echt schrijnend.'

Morren heeft bijna drie jaar geleden een herseninfarct gehad. De afgelopen tijd revalideerde hij, waardoor hij nog behoorlijk zelfstandig is. 'Ik kan weer lopen achter de rollator, en ik fiets elke dag tien minuten', vertelt hij trots. 'Alleen mijn linkerhand kan ik niet goed gebruiken, dus knoopjes dichtdoen enzo, dat is wat lastig.'

Niet naar buiten

Normaal gesproken komt Morren vier dagen per week bij zijn vrouw thuis. 'Dan rijdt hij daar op zijn scootmobiel naartoe', vertelt zijn dochter. 'En aan het eind van de dag gaat hij weer terug naar Weidebeek, dan kan mijn moeder weer op adem komen. Dat was een perfecte regeling.' Sinds de lockdown kan dat echter niet meer. 'Ik mag niet naar buiten', zegt Morren.

De afgelopen maand heeft de familie intensief overlegd met zorgverlener Viattence over de beste keuze voor Morren. 'Kwaliteit van leven is ook erg belangrijk', zegt zorgmanager Marieke Schnoing. 'Wij zien dat veel ouderen last hebben van de lockdown. Wij doen ons uiterste best, maar we kunnen de liefde van familie natuurlijk niet vervangen.' Dat Morren nu naar huis gaat, is toch uniek. 'Bij de meeste mensen kan dat simpelweg niet, omdat er niemand is die voor ze kan zorgen. Want dit gaat wel veel vragen van zijn vrouw.'

Ondersteuning van de thuiszorg

Dat weet Aletta Morren, de vrouw van Harm, ook. 'We hebben deze week de slaapkamer en badkamer op de begane grond aangepast, zodat hij zichzelf grotendeels kan redden. En we hebben thuiszorg, want ik heb wel hulp nodig', legt ze uit. Haar dochter vult daarover aan: 'We hebben de thuiszorg ook gevraagd goed op mijn moeder te letten. Die moet hier niet aan onderdoor gaan, dat is wel een zorg van ons.'

Ook nu gaat Harm Morren zelfstandig, met zijn scootmobiel, naar huis. 'Eindelijk weer naar buiten', zegt hij blij. 'Het eten was hier goed, de verzorging was erg goed, maar bij moeders thuis, ja dat is het mooiste.'

