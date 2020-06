Musicalles kan buiten weer van start in Tiel: 'Je voelt je wel een beetje raar.'

Zoals op veel plaatsen gaat cultuurcentrum Zinder in Tiel na maanden van stilte weer langzaam in bedrijf. Maar om de creatieve lessen veilig te kunnen geven zijn tal van maatregelen ingevoerd. Veel gebeurt nog digitaal -op afstand- en zingen en dansen mag ook nog niet in het gebouw. Verschillende groepslessen worden daarom nu buiten gegeven.

Met geel-zwart lint, stickers op de vloer en waarschuwingen aan de wand zijn de looproutes in het cultuurcentrum aangegeven. Handen worden ontsmet en gezondheidsverklaringen opgenomen. Bij de inviduele muzieklessen zijn spatschermen geplaatst tussen de docent en de pupil.

Toch heerst er een opgetogen stemming nu er langzaamaan weer meer mogelijk wordt in het Tielse Zinder. 'Het gebouw ziet er uit als een soort militair oefenterrein', zegt manager educatie Charlotte Reinders. 'Als mensen voor het eerst door de deur komen, zie ik ze een beetje schrikken. Maar wat ik vooral hoor van de mensen is dat ze het fijn vinden om hier weer te zijn. En -al is het op anderhalve meter afstand- weer contact te hebben met elkaar.'

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat eronder verder:

Binnen zingen en dansen mag nog niet

Samen zingen en dansen mag nog niet in het gebouw. Veel lessen worden daarom nog digitaal en dus op afstand gegeven. Maar verschillende groepen zijn afgelopen week ook buiten begonnen. Zoals de kinderen van de musicalklas die weer naar hartenlust kunnen dansen en acteren op de trappen en het naastgelegen John van Burenplein.

Floor (8) is blij dat de echte lessen weer begonnen zijn, want les via het programma Zoom viel niet mee. 'Het was natuurlijk wel heel erg anders', zegt ze. 'Je had allemaal schermpjes en daar kon je elkaar op zien. We moesten natuurlijk ook dansen en dat was dan heel moeilijk om goed in beeld te blijven.'

Ook Elin (8) bemerkte dat de digitale les niet altijd even goed ging. 'Bij Julia bleef het beeld steeds drie miljoen jaar staan bij iedere beweging. Dat was dus heel raar.'

'Een beetje raar'

Maar ook de buitenles kent zo zijn uitdagingen. 'Het is een beetje raar', vindt Mees (10). 'Je ziet allemaal mensen om je heen staan en die kijken je dan zo aan van 'wat ben jij aan het doen?'.' 'Dan voel je je wel iets awkwarder als allemaal mensen staan te kijken', vult Zoë (11) aan.

'Of zoals daar zijn ze aan het schoonmaken', wijst Elin naar de buren die met een hogedrukreiniger in de weer zijn. 'Precies als wij musicalles hebben en dan horen we het dus niet goed.'

De buitenles kent zeker zo zijn uitdagingen, maar voor nu is het al een hele verbetering, vindt de educatiemanager. 'Over het algemeen zijn de reacties heel positief', zegt ze. 'Kinderen en jongeren die willen gewoon weer lekker bewegen en lekker dansen.'