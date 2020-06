Met extra beveiligers en een lachgasverbod moet het gezellig blijven op Bussloo

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Gebiedsbeheerder Erik Thomassen baalt nog van de gang van zaken tijdens het Pinksterweekend. In dat weekend kwamen groepen jongeren tegenover elkaar te staan, wat resulteerde in vechtpartijen op het strand van Bussloo. 'Dat is natuurlijk nooit de bedoeling', zegt hij. 'Maar we zagen dat er dat weekend bijzonder veel lachgas werd gebruikt door de jongeren. En er was ook nog alcohol in het spel, dan ontstaan er toch vervelende situaties.'

Leisurelands, de beheerder van onder meer recreatieplas Bussloo, heeft daarom maatregelen getroffen. 'Kijk, daar lopen drie beveiligers', wijst Thomassen. 'Die huren we nu speciaal in, om hier de orde te bewaken. Ze spreken hier iedereen aan op zijn eigen verantwoordelijkheid, en controleren of de jongeren zich houden aan de regels.'

Lachgas was de oorzaak van de vechtpartij

Die regels zijn na het Pinksterweekend aangescherpt. 'We hebben lachgas, alcohol en glaswerk verboden', legt Adriaan van der Linden namens Leisurelands uit. 'Dat lachgas was in het Pinksterweekend het grote probleem, ik geloof dat daar de vechtpartij ontstond.' Thomassen vult hem aan: 'We zagen de afgelopen tijd ook veel kapot glas op het terrein liggen. Daar wil je niet in stappen met je blote voeten, vandaar dat we dat nu ook verboden hebben.'

Net als de beveiligers, spreekt ook Thomassen de aanwezige jongeren aan op hun gedrag. Terwijl hij spreekt met een groepje dat veel te luide muziek draait, vertellen twee anderen dat ze de vechtpartij met Pinksteren hebben gezien. 'Ineens rende iedereen naar de brug', wijzen ze aan. 'Daar ging het helemaal los. Gelukkig lagen wij hier, ver daarvandaan, dus ik heb me niet onveilig gevoeld.'

De jongeren merken wel dat de aanwezigheid van de beveiligers effect heeft. 'Ik zie nu veel minder mensen alcohol drinken', zegt een van de twee. 'Ik weet niet of ze het nog bij zich hebben, maar ik zie het in elk geval niet meer.'

Gebiedsverbod van een jaar

Thomassen komt weer teruglopen na zijn gesprek. 'We proberen nu vooral onrust te voorkomen. Als ze zich nu gaan misdragen, dan noteren we hun naam. Komen we die naam nog een keer tegen, dan delen we een gebiedsverbod uit. En zo'n verbod is een jaar geldig, dus die zullen ze dan wel voelen.'

Tot nu toe zijn er geen gebiedsverboden uitgedeeld. 'Nee, we geven ook de jongeren van die vechtpartij een tweede kans', zegt Van der Linden. 'Ik hoop ook dat we die maatregel niet nodig hebben. Als we het gezellig houden met elkaar, kan iedereen met dit warme weer hier genieten van het water. Ik vertrouw er daarom op dat met de extra regels en de beveiligers er geen onrust meer ontstaat.'