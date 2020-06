LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 12 juni

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 12 juni

21:21 - Anita gooit haar terras open zonder vergunning

Café de Muus in Nijmegen opent vrijdagavond het terras voor haar gasten, ondanks dat dit eigenlijk niet mag. 'Ik ga iets doen wat de gemeente niet leuk vindt, maar ik moet iets', zegt eigenaresse Anita Sip.

Lees hier meer.

21:06 - Nederland koopt onaf coronavaccin

Nederland wil met drie andere landen miljoenen doses kopen van een vaccin dat tegen het coronavirus zou moeten beschermen. Het is alleen nog lang niet zeker dat het vaccin veilig is en werkt. Maar die gok willen Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië nemen. Als alles goed gaat, heeft Nederland eind dit jaar al een flinke partij van het vaccin.

De onderhandelingen van de landen met de makers zijn nog niet helemaal afgerond, maar dat lijkt een formaliteit. Als het vaccin veilig en effectief blijkt en op de Europese markt wordt toegelaten, dan wordt het vaccin eerlijk verdeeld over de landen van de Europese Unie.

19:50 - Weer wildkanseltochten op de Veluwe

Sinds half mei is Natuurcentrum Veluwe weer open voor bezoekers. Door de coronacrisis uiteraard met de nodige aanpassingen. Vanaf morgen gaan ook de activiteiten, zoals de wildkanseltochten, weer van start.

Foto: Stichting Natuurcentrum Veluwe

19:00 - Geen loop, wel een aandenken voor Heerde

De coronacrisis verbiedt evenementen, zo ook de Samenloop voor Hoop die vrijdag en zaterdag zou plaatsvinden. In tal van plaatsen was het de bedoeling dat wandelaars 24 uur lang zouden lopen voor de kankerbestrijding. Ook in Heerde, het dorp dat genadeloos werd getroffen door het virus; tientallen inwoners overleden.

De organisatie van Samenloop voor Hoop in Heerde wilde iets doen voor inwoners die een dierbare verloren aan Covid-19.

Wat? Dat lees je hier!

17:13 - Recreëren en de anderhalvemetermaatregel? Dat doe je zo!

 

16:21 - Gelderse ic's al leger, landelijk ook steeds minder patiënten op ic

Donderdag werd al duidelijk dat in onze provincie vijf ziekenhuizen al geen coronapatiënten meer op de intensive care (ic) hebben liggen. Landelijk zijn er ook steeds minder coronapatiënten op de ic. Vandaag liggen er nog maar 73. Dat zijn er vier minder dan gister.

16:06 - Mondkapje ook verplicht in vliegtuig

Het mondkapje wordt ook verplicht in het vliegtuig en tijdens het wachten in de rijen op luchthavens. Dat is vrijdag bekend geworden. Het mondkapje is ook al verplicht in de trein en in de bus.

15:02 - Gelderlander is gelukkig

Foto: ANP

Ondanks de coronacrisis is de Gelderlander iets gelukkiger dan vorig jaar, dat blijkt uit onderzoek van de provincie.

Lees het verhaal hier.

14:35 - Geen doden erbij en ook geen nieuwe ziekenhuisopnames in Gelderland om corona

De afgelopen 24 uur zijn de belangrijkste Gelderse cijfers niet veranderd; het aantal doden blijft op 675 en het aantal ziekenhuisopnames op 1506. Het aantal besmettingen staat nu op 6.384.

13:58 - Negen doden in ons land erbij

Het RIVM meldt de afgelopen 24 uur negen overleden patiënten aan het coronavirus. Vijf mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn 210 mensen positief getest op Covid-19. De cijfers voor Gelderland volgen nog.

13:45 - Minder angst, maar binnen blijven met klachten is lastig

Foto: PublicDomainPictures

Mensen ervaren minder angst en somberheid dan in de beginfase van de corona-uitbraak, blijkt uit onderzoek door het RIVM en de GGD's. De hygiënemaatregelen, zoals vaak handen wassen en niezen in de elleboog, worden nageleefd. Maar de anderhalve meter afstand houden wordt steeds lastiger, ook bij bezoek thuis. En veel mensen met verkoudheidsklachten blijven niet binnen en zijn ook niet van plan om zich te laten testen. Als mensen of huisgenoten positief getest zijn, is er wel grote bereidheid om twee weken in thuisisolatie te gaan.

12:28 - Een tweetje van de gemeente Oost Gelre

Fietsen over de markt? Doe dat nou niet...

 Gemeente Oost Gelre@Gem_OostGelre Niet met de fiets over de weekmarkt, ook niet aan de hand 🚲❌ De aanvullende maatregelen op de weekmarkt werken goed. Alleen zien we nog mensen met de fiets aan de hand over de markt gaan. En zelfs soms fietsend. Dat is niet de bedoeling. https://t.co/uq6MaOi00o #alleensamen 12:17 - 12 jun. 2020 Andere Tweets van Gemeente Oost Gelre bekijken

12:24 - Geen optredens, dan maar een workshop

De dansers van Introdans in Arnhem deelden al dansvloeren uit om mensen aan het dansen te krijgen in deze coronaperiode. Ook verzorgden ze online danslessen. Ter afsluiting van het dansseizoen organiseerde het dansgezelschap donderdagmiddag en -avond in het Arnhemse Coehoornpark clinics.

 

12:15 - 'Geef ons toiletten!'

Zestien maatschappelijke organisaties roepen de overheid op om snel meer toiletten te plaatsen om zo met name fietsers een sanitaire stop te gunnen. Vanwege de coronamaatregelen zijn sanitaire stops nog schaarser geworden dan ze al waren.

Foto: Wikipedia/Elya

'Het tekort aan deze stops is een reden voor mensen om niet te bewegen, niet te ontstressen, niet op fietsvakantie in eigen land te gaan', zegt een organisator van fietstochten. Als mensen niet op vakantie in eigen land gaan dan krijgt de toeristensector nog minder gasten dan de nu al verwachte klap van 24,5 miljoen minder toeristen die het NBTC voorspelt.

Daarom roepen de Fietsersbond, de wielersportunie NTFU en het Fietsplatform samen met de Toiletalliantie (een koepel van dertien organisaties die zich hard maakt voor meer toiletten) de overheid op om in te grijpen.

'Nu zijn er in Nederland geen grote evenementen, dus er staan veel mobiele toiletten en toiletwagens in de opslag. Rijk, provincies en gemeenten, huur deze toiletten en zet ze neer bij fietsknooppunten en in dorpskernen en stadscentra', zegt Ivo Thonon van de Maag Lever Darm Stichting, een van de organisaties achter de Toiletalliantie.

11:57 - Hoe gooi je corona-afval eigenlijk weg?

Vieze handschoenen? Die horen bij...

 

10:38 - Waterratten vinden het zwembad weer

Zwembad de Bongerd in Wageningen is blij met de versoepelingen.

 Zwembad de Bongerd@SFWageningen Wat fijn dat we weer open zijn! De afgelopen 2,5 week hebben weer veel bezoekers de weg gevonden naar het zwembad. Met inachtneming van alle voorschriften blijft het zwemmen leuk en gezond, laten we ons daaraan vasthouden. Kijk op onze website voor alle tijden @Gem_Wageningen 19:07 - 11 jun. 2020 Andere Tweets van Zwembad de Bongerd bekijken

09:23 - Airborne Freedom Trail gaat door maar niet met z'n allen

De Airborne Freedom Trail gaat dit jaar door, maar niet als evenement. En ook niet op 12 september, volgens de organisatie omdat de regels rondom Covid-19 dit niet toestaan. De Airborne Freedom Trail blijft in de basis hetzelfde: traillopers lopen over de paden die de geallieerden tijdens operatie Market Garden hebben afgelegd. Onderweg bezoeken ze historische locatie's en komen ze meer over de septemberdagen van 1944 en de Slag om Arnhem te weten. Meedoen aan de Freedom Trail mag tussen 17 september en 31 december van dit jaar.

Kijk hier naar beelden van de trail van 2017:



 

08:44 - 'Aantal faillissementen in Gelderland valt mee'

Blijven de Gelderse bedrijven overeind in de coronacrisis? Nieke Hoitink vroeg op Radio Gelderland aan regiomanager Hans Bakker van MKB-Nederland wat hij vindt van het aantal van 42 faillissementen in de maand mei. 'Het is heel erg dat bedrijven omvallen, zeker ook voor hun personeel', zegt Bakker, 'maar het valt ons nog mee.'

Beluister het interview hieronder.



omroepGLD · Hans Bakker van MKB over de faillissementen



08:17 - Oei! De kerk in Lievelde is ontheiligd

Heibel in Lievelde. Pastoor Herman de Jong heeft activiteiten in de kerk stilgelegd omdat volgens de kerk is ontheiligd door optredens van een band en een dj. Die speelden in de kerk als alternatief voor de kermis die vanwege corona niet mocht doorgaan.

 

Lees het verhaal hier.

07:43 - Angst voor weggegooide mondkapjes en handschoenen in de natuur

 Gemeente Nijkerk@gemeenteNijkerk #Coronavirus | (#COVID19NL) #AlleenSamen Mondkapjes en plastic handschoenen NIET weggooien op straat of in de natuur. Ben je onderweg en is er geen prullenbak te vinden? Neem een zakje mee en gooi het thuis weg bij het restafval! @nederlandschoon @plasticsoupfoun 07:12 - 12 jun. 2020 Andere Tweets van Gemeente Nijkerk bekijken

07:20 - Sekswerkers willen weer aan het werk

Foto: ANP

Sekswerkers doen vandaag uit de doeken hoe zij denken corona-veilig weer aan het werk te kunnen. Ze willen maandag alweer beginnen en niet pas 1 september, zoals de overheid wil. Ze lichten in Nieuwspoort in Den Haag hun plannen en wensen toe. Het platform SekswerkExpertise, voor positieverbetering van sekswerkers, kondigt verder aan dat later op de dag achter de ramen in Den Haag en in andere raamgebieden 'van alles te zien' is. 'De gordijnen gaan eindelijk weer open.'