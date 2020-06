Dementerende man (74) uit Wijchen in goede gezondheid aangetroffen

Volgens een woordvoerder is de man van 74 in goede gezondheid aangetroffen in Grave nadat er een melding was binnengekomen.

De man was vrijdagochtend lopend vertrokken vanaf de Zwaluwstraat in Wijchen. Rond 11.00 uur werd hij nog gezien in de omgeving van de buurt Saltshof, maar sindsdien was hij spoorloos.

De politie maakte zich zorgen om het welzijn van de 74-jarige en schakelde daarom Burgernet in. Dat leverde geen tips op, waarna een foto van de man werd verspreid.