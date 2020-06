'Echt heel vet', bloedfanatieke Alissa (14) mag voor Feyenoord voetballen

Waar dit Nijmeegse meisje tegenwoordig zo fanatiek haar Rotterdamse cluppie in De Kuip staat aan te moedigen, was ze ooit een turnmeisje.

Maar de liefde voor het spelletje maakte dat ze zo’n vier jaar geleden stopte met turnen en vol voor voetbal ging. En de brandende liefde voor Feyenoord, die zat er dankzij haar vader al vroeg in. 'Ja, dat is wel onderdeel van de opvoeding', erkent pa.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Gaat niet zoveel stuk meer

Inmiddels leeft en ademt Alissa voetbal. 'Tot je d'r soms knettergek van wordt', zegt Danny Perenboom, de vader van Alissa. 'Die bal stuitert de hele dag door de woonkamer heen. Gelukkig heeft ze hem steeds meer onder controle, dus gaat er niet zoveel stuk meer.'

Dat de 14-jarige nu voor Feyenoord mag gaan voetballen is een droom die uitkomt. 'Nou, ik was heel erg blij, maar tegelijkertijd kon ik het ook niet echt geloven', zegt Alissa - gehuld in Feyenoord-shirt - met een schittering in haar ogen.

'Het was altijd al mijn droom om profvoetballer te worden. Om gewoon later een keer in een Feyenoord-shirt te kunnen spelen al helemaal. Omdat we thuis allemaal voor Feyenoord zijn. Maar dat het nu al mag, dat is echt heel vet', gaat ze verder.

Knokken

Bij de Trekvogels in Nijmegen, waar ze nu voetbalt, gaan ze haar erg missen. 'Waar ik NEC'er ben is zij voor Feyenoord', begin haar trainer Ellen van Eldik. 'Dus da's al heel erg. En ze gaat weg. Dát is pas erg. Ze wil haar droom achterna. Maar ik ben wel blij voor haar. Ik vind het fantastisch.'

Het wordt knokken voor Alissa, die in Nijmegen blijft wonen en naar school blijft gaan. Vier keer in de week op en neer naar Rotterdam. Vader Danny: 'Ja, ze moet knokken. Dat weet ze, dat hebben we ook besproken. Maar ja, zei zegt: ik wil dit. Het is Feyenoord.' Met een grijns: 'Nou ja, dan ben je snel uitgepraat.'