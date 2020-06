Deze cardioloog maakt zich hard voor vrouwenharten: 'Er zijn nog zo veel vragen'

Maas is al meer dan 30 jaar arts. Ze begon eind jaren 80 in Utrecht, maar werkte ook in ziekenhuizen in Arnhem en Velp. Het was gedurende haar tijd in Arnhem dat Maas voor het eerst getriggerd werd door het vrouwenhart. Een patiënte met klachten die was onderzocht kreeg geen duidelijkheid over haar situatie en wilde opheldering.

Op tafel slaan

'Ik herinner me het nog goed', blikte Maas vrijdag terug in de tv-uitzending van De Week van Gelderland. 'Ze sloeg op een gegeven moment op tafel en zei: U weet gewoon niet wat ik heb! U geeft geen antwoord. U denkt toch niet dat die klachten tussen mijn oren zitten? Eigenlijk maakte die vrouw mij wakker. In mijn opleiding dacht ik al eens: de klachten die vrouwen hebben, kloppen niet. En ik dacht: moet ik nu mijn hele loopbaan smoesjes gaan ophangen bij vrouwen, dat ik het niet weet?'

In de jaren daarna leerde en ontdekte Maas meer over het vrouwenhart. 'In de medische vakliteratuur begon men er over te schrijven. Ik ben er vanaf het begin, vanaf 1991, alles over blijven volgen. Ik heb er promotieonderzoek naar gedaan en ben in 2003 begonnen met vrouwenspreekuren in Zwolle. Dat ondervond wat weerstand, maar na een periode begon het aan te trekken. En uiteindelijk werd het een gekkenhuis.'

Serie webinars

Een serie webinars onder de naam 'Hart voor vrouwen TV' moet nu meer geïnteresseerden bereiken en inzicht bieden in het vrouwenhart. Want dat verschilt behoorlijk van een mannenhart: zo is het hart van een vrouw bijvoorbeeld zo'n 100 gram lichter. Ook verloopt het proces van aderverkalking bij een vrouw anders dan bij een man. Bovendien is het vrouwenhart gevoeliger voor stress dan het mannenhart en kampen vrouwen met andere hartklachten dan mannen.

Maas geeft over dergelijke zaken lezingen aan zowel professionals als het publiek. 'Dat doe ik mede om wat geld op te halen voor het onderzoek dat we bij het Radboudumc verrichten naar het hart van vrouwen, zodat we meer onderzoek kunnen doen naar de vragen die nog open staan. En dat zijn er best veel', zegt de cardiologe.

Niet de zalen in

Maas kan op dit moment echter niet de zalen in om mensen voor te lichten: de coronamaatregelen maken dat onmogelijk. Dat betekent dat er minder geld in het laatje van het onderzoeksfonds komt. Zo werd het idee geboren voor een serie van vier webinars: online lezingen die voor iedereen te volgen zijn. Wie geïnteresseerd is, betaalt 10 euro om het webinar te volgen. Volgende week is de eerste editie en wordt het thema aderverkalking besproken. Over vier maanden volgt dan een nieuw webinar.

De cardiologe van het Radboudumc merkt dat veel van haar collega's nog steeds naar een hart kijken, zoals zij het zelf in de jaren tachtig leerde. 'Dan denk ik: jongens, we zijn nu zó veel jaren verder. Er is voortschrijdend inzicht. Laten we eens op de goede manier naar vrouwen kijken. We weten inmiddels hoe we dat moeten doen', aldus Maas.