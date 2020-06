Mr. Weazley protesteerde ook tegen racisme: 'Opgroeien in Nederland was een cultuurshock'

Benjamin Thode, zoals de Arnhemmer eigenlijk heet, tourde met zijn band de afgelopen jaren door heel het land. Hij speelde op onder andere Oerol, Zwarte Cross en Lowlands. Maar ook hij zag zijn agenda leegstromen door de coronacrisis.

Zijn muziek kenmerkt zich als hiphop, afrobeat en reggae. Optreden kan dan al even niet meer, de coronacrisis biedt de 32-jarige Arnhemmer ook kansen. Zo heeft hij nu tijd om te schrijven en muziek op te nemen en zijn eerste single is inmiddels uit: More. 'Maar er zit nog meer in de pijplijn.'

'Dat kende ik niet'

De artiest werd geboren in de Cariben en kwam op zijn elfde naar Nederland. In de beginperiode merkte hij, zoals hij het zelf omschrijft, een soort 'afkadering' tussen Nederlanders van verschillende afkomsten. 'De een is een Turk, de andere een Antilliaan en jij bent een Nederlander. Opgroeien in Nederland was wel een cultuurshock, die kende ik helemaal niet vanuit de Antillen.'

De Arnhemmer is dan ook vooral positief over het effect van de anti-racismeprotesten. 'Ik ben blij dat het onder ogen wordt gebracht en dat het bespreekbaar is. De dialoog is belangrijk, mensen moeten elkaar gaan begrijpen dat is echt belangrijk'

In De Week van Gelderland bracht hij zijn nieuwe single ten gehoren. Dat deed hij speciaal voor de gelegenheid samen met singer-songwriter Collin Hoeve.

