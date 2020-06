Bende overvallers moet jaren de cel in, als het aan het OM ligt

De overvallen in Ooij, Nijmegen en Ammerzoden werden in februari en maart 2019 gepleegd. De bedrijfsinbraken vonden plaats in Nijmegen, Wijchen en het Brabantse Escharen. Daarvoor zijn uiteindelijk in juni zes mannen aangehouden tussen de 21 en 30 jaar.

Bekijk hier beelden van de overval in Ammerzoden:

Drie van hen stonden vrijdag voor de rechter. Twee kwamen uit Nijmegen (26 en 30 jaar), één man van 25 heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De officier van justitie eiste 10, 8, en vier jaar cel tegen deze verdachten.

'Help, bel 112' op briefje

Bij een overval in Nijmegen waren de bewoners van het huis zo rond de 70 jaar. Zij vroegen de omgeving om hulp door te bonken op een raam en een briefje met de tekst 'Help, bel 112' omhoog te houden. Een passant waarschuwde daarop de politie.

Zie ook: Overvallen echtpaar slaat alarm met briefje: ‘Help, bel 112’

Voldoende bewijs

Volgens het OM zou er voldoende bewijs zijn tegen de mannen. Zo zijn er telefoongegevens waaruit blijkt dat een aantal van hen telkens in de buurt is van de woningen die zijn overvallen. Een van de verdachten, de 26-jarige man uit Druten, heeft verklaard dat hij de mannen in wisselende samenstelling naar de drie woningen heeft gebracht.

Telefoon gevonden

En bij één overval is zelfs een achtergebleven telefoon gevonden. Die bleek van een 25-jarige man uit Cuijk. Daarnaast zat het dna van een 30-jarige verdachte uit Nijmegen in een afgescheurd vingertopje van een handschoen. Die was achtergebleven op een hek tijdens de vlucht na de overval in Ammerzoden.

En bij de arrestatie van drie mannen werd in een auto spullen gevonden waarmee zijn een overval of inbraak konden plegen. Ook lag een deel van de buit van de overval in Ammerzoden in de auto.

Maandag 15 juni staan de andere drie verdachten voor de rechter..

Zie ook: