De Graafschap wil poorten van de Vijverberg openen

'Als we vanaf 1 juli in volle vliegtuigen mogen zitten, is het ook niet gek om in de buitenlucht een pot voetbal te kijken', zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Vanuit voetbalbond KNVB is een zogenaamd deltaplan aangeboden aan het ministerie. Hierin geven ze aan midden september zonder publiek te starten, maar dit plan is in de ogen van Ostendorp voorzichtig. Hij wil uitsupporters blijven weren om verkeersbewegingen te voorkomen, maar seizoenskaarthouders met voorzorgsmaatregelen ontvangen als de competitie weer start. 'Als je ze toelaat in het stadion, eventueel met een koortscheck en iets uit elkaar, krijg je dat wat je graag wilt: spelen met publiek.'



Hij voelt zich gesterkt door de demonstratie op De Dam in Amsterdam, waar duizenden mensen samenkwamen. 'Ik heb er met gefronste wenkbrauwen naar gekeken', zegt Ostendorp. 'Als vanuit die grote manifestatie, waar heel veel mensen met elkaar waren in de buitenlucht, geen direct gevolg komt in de ontwikkeling van het virus. Dan sterkt dat ons in het verhaal dat je in de buitenlucht, met beleid, toch wel bij elkaar kunt komen.'

Of de ruim drieduizend seizoenskaarthouders daadwerkelijk op de tribune welkom zijn, moet de komende tijd blijken. 'Het ligt bij de autoriteiten, maar ik heb goede hoop dat daar stappen gezet gaan worden', aldus Ostendorp.

De Graafschap accepteert lot

De Graafschap heeft het lot als eerstedivisionist inmiddels geaccepteerd. Deze week verliep de termijn om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter in het kort geding. 'We moeten door', zegt Ostendorp. 'En op basis van de uitspraak moet je je afvragen of een beroep kansrijk is. We zijn nu in gesprek over compensatie, daar verwachten we volgende week duidelijkheid over.'