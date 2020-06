Het is druk langs het water, maar iedereen ligt keurig in zijn eigen cirkel

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

'Als je van bovenaf kijkt, is het een vreemd gezicht', zo stelt een van de bezoekers. Maar duidelijk is wel dat iedereen zich aan de regels houdt op het Eiland van Maurik. 'Het is een beetje gek om in zo'n cirkel te liggen, maar wel echt goed. Nu kunnen we hier gewoon liggen, anders kon dat niet', zo reageert een groepje meiden.

Zelfs hele families nemen plaats in de cirkels. 'We zijn al eens weggestuurd bij de Rijn. Dat wilden we niet nog een keer. Vandaar dat we ons er aan houden', zo zegt een jongen uit een van de families.